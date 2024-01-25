入冬最強寒流 合歡山成冰雪世界

南投縣名間鄉茶農透過「深剪法」對茶樹進行大規模修剪。（茶農提供）

2024/01/25 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／綜合報導〕入冬後最強寒流報到，合歡山前日降雪，昨日積雪最厚達十公分，因山上全境溫度都在冰點以下，山區成為冰雪世界；屬低海拔的南投縣名間鄉松柏嶺，則有不少茶樹禿了頭，被誤以為是寒流讓茶樹變禿頭，但其實與天氣無關，而是去蕪存菁的「深剪法」，藉此強化茶樹體質及品質。

名間茶樹「剃光頭」 盼日後好收成

合歡山昨日凌晨就有不少遊客在翠峰管制站，等候上山追雪，等候是值得的，因為老天賞給陽光藍天映照白雪的美景，昆陽以上都是銀色世界，鳶峰以上車輛必須加掛雪鏈，而武嶺到大禹嶺路段則因陡峭崎嶇，公路局建議四輪傳動車輛並加掛雪鏈較合適通行。

另在名間鄉松柏嶺茶園，則有不少禿了頭，有民眾一度以為是敵不過強烈的寒潮襲擊，才導致出現大量落葉，經探問茶農才知是大家趁著「大寒」節氣到來，將茶樹進行大規模修剪，希望日後能換來更好的收成。

中興大學生物產業管理系教授藍芳仁表示，茶農採「深剪法」，除了具有讓樹冠擴大成型優點外，還可將暗弱枝條、病枝、枯枝一併剪除，讓茶樹在去蕪存菁後，有更粗壯的枝條發育更健康的新芽，進而提高產量與品質。但提醒茶農最好能在修剪的傷口噴灑一些防病菌藥劑，避免其傷口感染，屆時，便可望恢復綠意盎然的生命力與生產力。

合歡山積雪最深有10公分。（林業署南投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法