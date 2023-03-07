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    首頁　>　南投縣

    埔里桃米里 農灌、民生用水告急

    埔里百香果苗正值生長期，因缺水恐影響生長。（記者佟振國攝）

    埔里百香果苗正值生長期，因缺水恐影響生長。（記者佟振國攝）

    2023/03/07 05:30

    6條野溪水脈枯竭 早、晚尖峰時間簡易自來水幾乎停擺

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮桃米里本有豐沛山泉資源，但近幾年冬、春季節乾旱少雨，竟也面臨缺水危機，當地野溪水脈全面枯竭，不僅衝擊農業灌溉，供應一千二百位居民的簡易自來水也快停擺，居民直呼災情比前年大旱還嚴重。

    影響百香果等蔬果

    埔里鎮桃米里山區有豐富山泉資源，社區還有親水公園，是親子戲水的樂園，如今社區飽受缺水之苦，主要是去年入冬至今約五個月的降雨稀少，當地六條野溪上游水量銳減，嚴重衝擊農業灌溉，除了蔬菜，包括百香果、木瓜、竹筍等也因乾旱影響生長、產量，農民盼農水署協助。

    研議擴大灌區服務

    財團法人農業工程研究中心秘書長洪國浩、議員陳宜君及農水署南投管理處埔里工作站人員昨天會勘，由於當地多屬原本的非灌區，建議透過擴大灌區服務方式，先了解大致的灌溉面積，評估增設抽水站與蓄水池，社區願意配合用地取得以及未來的管理維護工作。

    至於桃米里屬非自來水供應區，乾旱導致簡易自來水每到早、晚尖峰時間幾乎停擺，觀光民宿業者、居民只能多花數萬元買儲水設備，或到山區尋覓其他水源苦撐，民眾抱怨烹調用水還能暫用瓶裝礦泉水，但洗衣等日常用水缺乏，全家的衣服得拿到鎮上自助洗衣店清洗，耗時又花錢。

    自來水工程8月動工

    但當地的自來水供應計畫第一期工程預計今年八月動工，明年才能完工供水，多數位於第二、三期工程範圍的家戶，得花更多時間才能有自來水，居民希望相關單位能一併解決農業、民生用水雙缺問題。

    埔里桃米里6條野溪幾乎見底，居民到山區尋覓其他水源。（民眾提供）

    埔里桃米里6條野溪幾乎見底，居民到山區尋覓其他水源。（民眾提供）

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