南投》挺蔡培慧 賴清德︰給南投一個機會

南投第二選區立委補選候選人蔡培慧（右）與新北立委賴品妤（中）到竹山鎮年輕人開的店直播，大談鼓勵年輕人返鄉的政見。（蔡培慧競選辦公室提供）

2023/02/23 05:30

〔記者陳昀、陳鳳麗／綜合報導〕南投第二選區立委補選進入倒數決戰階段，民進黨主席賴清德昨在中常會表示，國民黨因為既有政治結構原以為這場選戰是「桌頂拈柑」（易如反掌），但其候選人問題很大，反觀民進黨候選人蔡培慧個人條件十分優秀，因此選戰至今已出乎國民黨預料，請中常委們全力幫忙蔡培慧，感性訴求「給南投一個機會」，不要讓少數人壟斷南投發展。

蔡培慧昨也在民進黨新北市立委賴品妤陪同下，到竹山鎮車隊掃街拜票，並開直播對談如何協助年輕人返鄉發展。

蔡培慧表示，南投縣人口直直落，這兩年已積極協助年輕人返鄉創業，像工研院中分院進駐中興新村，協助八十多組年輕人創業，而自己也開出「爭取設科學園區」的政見，希望能讓更多年輕人返鄉工作，也推動四大鎮市興建社會住宅，目前埔里鎮的社會住宅已動工，讓年輕人可以便宜租到生活機能健全的住宅。

蔡培慧也說，有不少鄉親跟她反映南投看守所位在市區精華區，可否遷至他處，讓這塊地能有對地方發展的用途，這部分會努力提供協助。

宣傳車掃街 林明溱私下拜票

而國民黨候選人林明溱昨以鴨子划水姿態在選區捻香及進行私下拜票，並出動競宣傳車在大街小巷宣傳造勢。

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