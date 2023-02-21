尋找水鹿花燈 懸賞鹿茸兌換券

國姓鄉南港社區水鹿花燈於今年南投燈會中展出，圖中橘色水鹿花燈竟在燈會結束後不翼而飛，社區急尋盼它能重回社區懷抱。（南港社區理事長張豐巖提供）

2023/02/21 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉南港社區近幾年以水鹿花燈參加南投燈會，公鹿雄偉的「那話兒」常成為遊客關注焦點，間接帶動社區知名度與鹿茸等產業行銷，但燈會結束後其中一座花燈卻不見了，社區呼籲拿走的人主動歸還，也祭懸賞令，若能協助找回花燈，將提供價值一萬元的鹿茸兌換券。

國姓南港社區籲主動歸還 不追究

國姓鄉是全國最大的水鹿養殖區，又以南港村數量最多，近幾年社區積極推廣鹿茸等產業，陸續製作十二座各式水鹿花燈，在南投燈會等大型活動場合亮相，公鹿花燈雄偉的「巨鵰」每每引起關注討論，也達到行銷鹿茸產業目的。

南港社區今年照例參與南投燈會，但燈會結束社區人員到場清點花燈設備，卻發現一座橘色花燈不見了，連日多方尋查未果，水鹿「失蹤」消息引起鄉親關切。

南港社區理事長張豐巖表示，遺失的水鹿花燈製作成本就要三、四萬元，用料、顏色都相當精美，社區非常珍惜愛護，因此不論有意或無心拿走，希望儘快歸還，將不予追究，若有人能協助找回水鹿花燈，社區將贈感謝狀及十兩市價約一萬元的鹿茸兌換券。也歡迎三月十九日今年鹿茸產期時到社區做客採鹿茸，一起為南港社區產業宣傳。

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