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    首頁　>　南投縣

    《南投》寒流來焢窯 草屯開300窯千人同樂

    二六六號窯獲選「天下小小窯」，寬約十一公分。（陳國大提供）

    二六六號窯獲選「天下小小窯」，寬約十一公分。（陳國大提供）

    2022/12/19 05:30

    食物香味四溢 窯火趨走寒意 造窯評選第一大窯高178公分 小小窯約11公分寬

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮公所舉辦多年的焢窯活動，昨日無懼寒流吸引千餘民眾建三百個窯，眾人熱鬧建窯、生火、焢食物，現場還評選出「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「造型創意窯」，第一大窯由高達一七八公分的窯獲選，而寬十一公分的迷你窯獲選為小小窯，至於創意窯則給了頂端插葉子，窯前用田土捏出數字「2022」的土窯。

    造型創意窯 用土捏出2022

    草屯鎮公所歲末舉辦的千人焢窯「花香草屯─童趣焢窯」活動，昨日在草屯鎮南埔里的農田舉辦，事先就有千餘人報名，總共要在現場造三百個窯，由於前日寒流報到，且下了很久的雨，很多人擔心昨日要造窯的田土太濕恐怕無法生火，還好公所事先就準備好田土，讓大家安心建窯和生火。

    小朋友好樂 「一點都不冷」

    參加焢窯的民眾，除了草屯鎮民和鄰近鄉鎮的民眾之外，也有從台中、高雄、基隆等地來同樂的，焢窯的食物除公所提供的食材，很多人也自備想吃的烤物或湯品、點心，現場因生火而溫度升高不少，小朋友都說：「一點都不冷」。

    昨日現場也依往年慣例，由評審選出「天下第一大窯」、「天下小小窯」、「造型創意窯」給獎，擔任評審的陳國大、邱紹源、陳清誥和劉秋露，在現場巡窯巡看比較，並拿出尺出來丈量窯的大小後，最後「天下第一大窯」由一五二號的窯獲選，二六六號窯獲選「天下小小窯」，至於「造型創意窯」由二○七號窯獲得。

    評審陳國大表示，第一大窯比成年人還高，高度達一七八公分，小小窯則非常迷你僅十一公分寬，至於造型創意窯則因窯前方有「2022」圖案的窯，結構堅固、功能佳。

    「天下第一大窯」由一五二號窯獲選，該窯高達一七八公分。（陳國大提供）

    「天下第一大窯」由一五二號窯獲選，該窯高達一七八公分。（陳國大提供）

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