埔里囝仔田奕聖、張佑銘 獲總統教育獎

總統教育獎得主田奕聖、張佑銘（左三、左四）是埔里子弟，埔里鎮長廖志城（左二）昨頒發每人獎學金二萬元鼓勵。（記者佟振國攝）

2022/07/27 05:30

出身單親或隔代教養家庭 兩人在空手道屢創佳績

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣旭光高中高中部田奕聖及國中部張佑銘榮獲今年總統教育獎，他們出身埔里單親或隔代教養家庭，不被逆境打倒，更專注在空手道運動項目，國內外比賽屢創佳績，埔里鎮長廖志城昨頒發每人獎學金二萬元，公所也將為他們尋找更多獎助資源，鼓勵二人永不放棄，當「埔里囝仔」的模範。

田奕聖自幼父母離異，父親不久也過世，由舅公、嬸婆帶大，國小、國中因學習低成就被編入資源班，南投縣空手道委員會主委許阿甘發現他的運動天賦，協助他轉往旭光高中國中部，由教練黃泰吉、廖德蘭指導空手道，拿過縣空手道金牌、全中運金牌、全運會銅牌，當選亞洲青少年空手道錦標賽國手前往馬來西亞比賽榮獲團體型銅牌、守禮杯個人型銅牌等獎項，今年以優異成績錄取國立台灣體育大學。

張佑銘從小與祖母相依為命，因妥瑞氏症，常不自主發出聲響，在學習與人際關係上都備嘗艱辛，國小畢業由校長推薦加入旭光高中空手道隊，在教練的鼓勵與培訓下獲得全中運金牌，參加國手選拔賽以第一名當選，十二月將代表我國前往烏茲別克參加亞洲青少年空手道錦標賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法