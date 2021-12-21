民眾有意見 埔里中正路增人行道先暫停

埔里信義路數年前完成高於路面的人行道，沿途住戶抱怨影響車輛進出，人行道佔用情形也十分普遍。 （記者佟振國攝）

2021/12/21 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕內政部營建署今年補助南投縣埔里鎮公所二千多萬元，進行市區中正路等多條道路改善工程，並要求中正路仁愛公園至合作金庫圓環兩側規劃人行專用道，成為鎮內友善行人示範道路，有民眾表示支持，但反對民眾則以先前信義路人行道淪為帶狀停車空間的失敗案例，建議公所維持現狀，由於爭議仍大，加上工程已經發包，若需維持道路現狀，須辦理變更設計，公所將報請內政部營建署進一步研議後決定。

公所將與中央進一步研議

埔里鎮公所透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧向內政部營建署爭取補助二千三百四十萬元，進行中正路、西安路二段一巷、忠孝一路等市區道路路面品質改善，預計明年四月中旬完工，有效改善行車順暢與安全。

營建署進一步要求中正路仁愛公園至合作金庫圓環的廿米計畫道路，兩側應規劃人行道空間，做為鎮內友善行人的示範道路，車道不變但路寬有調整，外側停車空間也由三公尺減為二公尺，日後由縣府劃設收費停車格，最旁邊增設寬一．五公尺的人行專用道。

信義路人行道 被佔用停車

道路改善工程昨舉行說明會，這次希望以中正路部分廿米計畫道路為示範點，在停車空間外再增設一條人行專用道，保有安全的行走空間。

有民眾給予支持，但反對民眾則認為窒礙難行，前幾年市區信義路兩側設置高出路面的人行道為例，最終淪為沿線住戶或其他民眾的帶狀停車場，因此建議中正路改善維持原有道路標誌標線，至於公所實地訪查實施人行專用空間的宜蘭、新竹等地，違規佔用情形也有待改善。

埔里鎮中正路將進行路面改善工程，內政部營建署希望仁愛公園至合庫圓環路段兩側各增設一．五公尺的人行專用道。（記者佟振國攝）

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