藍田市地重劃區 文化中心不蓋了

南投市藍田市地重劃區的縣有地，可能不建文化中心將重新評估規劃第3期青年住宅，評估規劃期將先作為臨時停車場。 （資料照，記者張協昇攝）

2021/10/19 05:30

可供興建面積不大 加上無力自籌經費 南投縣長林明溱評估蓋青年住宅

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市藍田市地重劃區原規劃新建國際級南投縣文化中心，南投縣長林明溱昨日在縣務會議表示，因為可興建文化中心的面積腹地不夠大，若中央不補助興建經費，南投縣府也無力全部自籌，請建設處評估規劃興建第三期青年住宅，新建文化中心屆時再另覓適合土地，評估規劃期間，該塊地先闢為臨時停車場，解決附近停車問題。

評估規劃期間 先闢臨時停車場

南投市藍田市地重劃區，先前曾遭批評位處南投市精華區卻荒廢長草，縣長林明溱今年8、9月在縣務會議指示，因現有南投縣立文化中心已是興建40年的老建物，歷經921大地震，若下大雨會有漏水問題，打算在重劃區內縣有地新建國際級南投縣文化中心。

由於可供新建文化中心的土地約1500坪，既要興建容納表演廳、展覽館等多功能文化中心，還需要植栽、設置停車場，土地面積不足，且文化中心興建經費，若未能爭取到中央補助，全部要縣府自籌經費，負擔沈重，才會希望評估、規劃該土地興建第三期青年住宅。

新建文化中心 將另覓合適土地

重新評估規劃興建青年住宅期間，縣長林明溱也指示，因重劃區附近停車空間少，這塊土地先闢為臨時停車場，解決民眾停車問題。

縣府規劃興建、位在南投市文化路三塊厝的第一期青年住宅，已在上月29日動工，將分2期興建青年住宅，首批45戶預定後年4月完工。

南投縣府昨日縣務會議也討論通過「南投縣青年住宅出售辦法草案」 ，訂定青年住宅定義、青年年齡認定、自有住宅的定義、承購相關規定，計有16條條文。

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