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    首頁　>　南投縣

    紫南宮元旦發錢母 跨年已現上千排隊人龍

    南投竹山紫南宮元旦將發放蛇年錢母，跨年已吸引2000多人前來排隊領取號碼牌。（紫南宮提供）

    南投竹山紫南宮元旦將發放蛇年錢母，跨年已吸引2000多人前來排隊領取號碼牌。（紫南宮提供）

    2024/12/31 15:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名求財廟宇竹山紫南宮，元旦將發放蛇年錢母，今提前開放民眾排隊，已吸引2000多人前來領取號碼牌，廟方表示，此次排隊前5000名可獲得金蛋獎品，不過元旦當天只要上午10點前排進隊伍，就至少能獲得銀色錢母紀念幣，盼讓參與的民眾都能獲得好彩頭。

    竹山紫南宮每年元旦都會發放新年錢母，此次蛇年錢母以「聚寶盆」為意象，招財納福寓意吸引民眾關注，不惜低溫也要前來排隊，廟方今也發放「秩序維持卡」，每張卡都標註號碼，拿到卡片的前5000人，代表元旦可獲得金蛋獎品，內有金戒、現金、典藏錢母套幣等大獎，今已吸引2000多人前來領取號碼牌，現場不僅出現人龍，還有人已搭好帳篷，準備漏夜排隊。

    廟方表示，上回元旦發錢母，號碼牌將近4500張，發到元旦凌晨2點才發完，此次則加碼到5000張，加上元旦並無連假，因此預估同樣會發到元旦凌晨，屆時都有工作人員發放號碼牌，一定會把前5000張發完。

    廟方也提醒，前來排隊務必量力而為，做好保暖工作，現場也會發放輕便雨衣讓民眾避免淋雨著涼，預計元旦上午9點發錢母，當天只要10點前排進隊伍，就一定可以拿到銀色錢母紀念幣。

    南投竹山紫南宮元旦將發放蛇年錢母，跨年已吸引民眾大排長龍領取號碼牌。（紫南宮提供）

    南投竹山紫南宮元旦將發放蛇年錢母，跨年已吸引民眾大排長龍領取號碼牌。（紫南宮提供）

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