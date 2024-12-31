中台禪寺停車場落羽松轉紅 疫後重啟讓美景共賞

埔里鎮中台禪寺停車場栽種數百棵落羽松，最近低溫讓落羽松變色轉紅，進入觀賞期。（記者佟振國攝）

2024/12/31 08:42

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中台禪寺2020年進行周邊停車場整建與綠美化，栽種數百棵已經成樹的落羽松，入冬一片火紅，彷彿來到異國街道，被網友譽為全台最美停車場，最近大陸冷氣團接力報到，停車場內的落羽落也開始變色，由綠轉紅，疫情後停車場終於重新開放，吸引不少民眾專程來拍美景。

知名佛教道場埔里鎮中台禪寺，除了宏偉莊嚴的寺廟建築，以及結合宗教文化與藝術的中台世界博物館暨木雕分館吸引遊客造訪，周邊環境美化也吸睛，停車場栽種逾300棵的落羽松，由於鄰近埔里市區，成為賞落羽松的好去處。

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今年入冬轉晚轉冷，原本落羽松變色情形不佳，直到最近大陸冷氣團接力報到，落羽松終於由綠轉紅，去年停車場還因疫情考量暫停開放，令慕名而來的遊客只能從外圍觀賞，隨著停車場重啟讓美景共賞。

遊客也稱讚這座大型停車場除了落羽松，搭配佛教雕塑，美得像座公園，原本只是停個車，瞬間就被美景吸引，不知不覺就在停車場到處走拍。

中台禪寺停車場，遊客只是停車就能賞落羽松美景。（記者佟振國攝）

走在兩旁整排高大的落羽松，讓遊客宛如身在異國。（記者佟振國攝）

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