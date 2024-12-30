聽媽媽的話小三撿回收零件組裝電腦 饒立楷如願考上資工系

國小三年級就從回收場撿拾各種零件自組電腦，國立中興高中學生饒立楷以特殊選才管道，錄取國立大暨南國際大學和宜蘭大學。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/30 15:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中學生饒立楷國小三年級因買不起電腦，到資源回收場撿各種零件自組第1部電腦，還摸索學寫程式，國三參加機器人大賽拿到全國第二名，家境不好但未限制他追求夢想，愛資訊工程的他透過特殊選才管道，同時錄取國立暨大和宜蘭大學，他已決定選宜蘭大學資訊工程系，繼續往興趣發展。

「在我三個月大時，爸爸就離家出走！」，饒立楷談起家庭一派開朗輕鬆，靠媽媽在工廠當技術員養大的他，國小就嶄露對電腦資訊的興趣，小學三年級想請媽媽買電腦給他，媽媽告訴他：「要電腦自己去回收場找零件來組！」，而他真的聽媽媽的話，到資源回收場撿各種零件和配件，花了1個月組好人生首部電腦。

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饒立楷說，小四在街上看到機器人班的招牌，走進去問了學費要多少錢，回家問媽媽有沒有錢可以讓他上這種課程，媽媽只說「問老師可不以先欠學費，若可以就去上！」，老師回說「可以！」，就這樣開始接觸機器人，而他在國三參加機器人比賽，以自走車機器人拿到全國第二名，更讓他堅信「有信心和決心就可完成夢想」。

自知是「偏才型」學生，饒立楷高三全力準備以特殊選才管道申請大學，也順利錄取國立暨大科技學院學士班，以及宜蘭大學資訊工程系，他已決定選宜蘭大學資工系，他說：「儘管面試教授建議我唸電機系，但仍要堅持夢想，朝資訊工程系邁進。」

饒立楷國小三年級用撿拾的各種零件自組的電腦，他用媽媽的手機拍下這部電腦，照片留存至今，用以激勵自己。（饒立楷提供）

饒立楷國三做的自走車機器人，當時拿下全國第二名。（饒立楷提供）

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