運動防護員改當配電技師 28歲女職訓後成功轉行

85年次邱懷萱原從事運動防護員，在家中水電行幫忙後，對配線工作感興趣，參加職訓後取得配線證照，前往儀控公司任職，順利轉換跑道。（記者王涵平攝）

2024/12/30 14:26

〔記者王涵平／台南報導〕85年次邱懷萱原從事運動防護員，在家中水電行幫忙後，對配線工作感興趣，參加職訓後取得配線證照，前往儀控公司任職，順利轉換跑道。

大學、研究所都是學運動防護相關的邱懷萱，畢業後從事防護員工作多年，但發現志趣不在此，回到家裡開的水電行幫忙，意外發現對配線工作很感興趣，「配線過程中，每條線路背後的控制邏輯都充滿挑戰與趣味」，邱懷萱說，當時就下定決心要從事配線相關工作。

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經朋友介紹，得知雲嘉南分署的「室內配線」職訓課程，報名參加後，起初連配線圖都看不懂，經課程以基礎核心原理打底，搭配完整的實作訓練，深入了解配線的控制邏輯，近3個月的訓練，順利取得室內配線丙級證照。

目前查線、配線動作專業俐落，邱懷萱鼓勵想入行或轉職的女性朋友，只要有心、肯學就做得到，更謝謝政府提供資源。邱懷萱還計劃報名分署課程，取得工業配線丙級與室內配線乙級證照，持續提升自己在配線領域的專業能力。

雲嘉南分署長劉邦棟說，目前分署開辦的職前與在職訓練課程，有電機、電子、營建、機械四大職群超過30個職類，理論與實務並重，還會輔導考照，符合業界技術需求，歡迎民眾學一技之長，待業民眾參加職前訓練免學費，而在職訓練則補助在職勞工至少5成以上費用，詳情可至分署官網https://yct168.wda.gov.tw/查詢，或電洽06-6985945轉1099。

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