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    首頁　>　南投縣

    南投仁愛鄉梅花延後報到 農曆春節連假前段有機會賞花

    今年疑受颱風及入冬初期偏暖影響，仁愛鄉互新梅區的梅花延後報到。（記者佟振國攝）

    今年疑受颱風及入冬初期偏暖影響，仁愛鄉互新梅區的梅花延後報到。（記者佟振國攝）

    2024/12/30 13:26

    〔記者佟振國／南投報導〕今年疑受颱風及入冬偏暖影響，南投縣仁愛鄉互助、新生村主要梅園都延後開花，直到近幾波大陸冷氣團帶來低溫與水氣，目前才有零星開花，開花率連1成都不到，但樹上已經結了不少花苞，農民預估觀賞期大約要到1月中旬，花期約持續2、3週，1月25日起就是農曆春節連假，遊客極有機會在過年期間還有梅花可賞。

    仁愛鄉梅樹栽種地區主要集中在互助村清流、中原部落及新生村眉原部落，近幾年公所、農會與社區加強推動春夏季節的青梅、楊梅、檸檬「三酸產業」，並由冬季賞梅加以串聯，帶動部落觀光產業。

    往年12月底梅花陸續綻放，新年元旦期間進入觀賞期，但目前互新梅區的包括羅家梅園、彭家梅園及西伯梅園僅零星開花，開花率連1成都不到，少數開花約2、3成，梅花延後報到，農民表示，新年元旦假期確定無花可賞，這種現象也出現在2016、2023年的1月，可能與今年的秋颱影響與入冬降溫較慢導致梅花遲到，預估要到1月5日過後或是1月中旬開花量較多，但也須視後續冷氣團的低溫、水氣而定，若花期可持續2、3週，1月25日起就是9天農曆春節連假，遊客有機會在連假前半段還有梅花可賞。

    至於仁愛鄉公所也訂明年1月11、12日在互助國小舉辦「互新冬梅賞花季－親子自行車挑戰賽」，2天活動首日有梅花市集，選手之夜則有歌舞表演、烤大豬，第2天上午7點展開自行車挑戰賽，讓遊客在騎乘自行車的同時，享受梅花盛開的浪漫氛圍。

    近來陸續有大陸冷氣團帶來低溫與水氣，梅樹上已經結了大量花苞。（記者佟振國攝）

    近來陸續有大陸冷氣團帶來低溫與水氣，梅樹上已經結了大量花苞。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉互新梅區僅有少部分梅樹開花整體開花率不到1成。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉互新梅區僅有少部分梅樹開花整體開花率不到1成。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉互新梅區梅花少量開花，遊客要賞梅還要再等等。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉互新梅區梅花少量開花，遊客要賞梅還要再等等。（記者佟振國攝）

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