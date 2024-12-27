玉山親民百岳關山嶺山仍迷途 玉管處：高山變數大勿輕忽

玉山園區相當親民的關山嶺山登山路線，日前有情侶山友迷途獲救，玉管處提醒，高山區環境變數大，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山。（玉管處提供）

2024/12/27 17:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區初級百岳南橫三山的關山嶺山，本月25日有情侶山友迷途，由於該山域路徑單純親民，卻仍有人迷途，玉山國家公園管理處表示，山友因手機GPS故障迷失在密林，加上保暖衣物不足，又遇濃霧與天黑低溫才會受困，提醒山友海拔3000公尺的高山環境變數大，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山，以維登山安全。

玉管處表示，南橫三山包括庫哈諾辛山、塔關山，以及關山嶺山，後兩者不需申請就可入山，關山嶺山屬於初級百岳，海拔3176公尺，路線親民、距離短，是難度較易的登山路線，單程約1.5公里，路徑都在稜線上，大約半天可爬完。

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惟本月25日卻有情侶檔上午爬完塔關山後，下午接著爬關山嶺山，由於2人裝備與保暖衣物不足，下午入山後回程遇上濃霧，加上手機的GPS故障，以致離線地圖無法正常運作，在進入一處稜線密林無法分辨路徑，最後迷路受困亟待救援。

當時獲報後便與台東縣消防局、保七總隊第六大隊等單位前往救援，在眾人上山搜尋時，情侶檔就回報稱有聽見馳援車輛的警笛聲，最後2人順利獲救步行下山。

玉管處表示，情侶山友算是有爬山經驗，並非登山初學者，但可能在面對難度較低的山域時有些輕忽，出現裝備不足的情況，加上手機GPS故障才迷失在密林，惟高山區環境變數大，尤其冬季天色暗得快，一旦氣溫驟降，保暖不足很容易就失溫，提醒山友登山務必評估風險，切勿倉促上山，才能維護自身安全。

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