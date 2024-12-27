為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    玉山親民百岳關山嶺山仍迷途 玉管處：高山變數大勿輕忽

    玉山園區相當親民的關山嶺山登山路線，日前有情侶山友迷途獲救，玉管處提醒，高山區環境變數大，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山。（玉管處提供）

    玉山園區相當親民的關山嶺山登山路線，日前有情侶山友迷途獲救，玉管處提醒，高山區環境變數大，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山。（玉管處提供）

    2024/12/27 17:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區初級百岳南橫三山的關山嶺山，本月25日有情侶山友迷途，由於該山域路徑單純親民，卻仍有人迷途，玉山國家公園管理處表示，山友因手機GPS故障迷失在密林，加上保暖衣物不足，又遇濃霧與天黑低溫才會受困，提醒山友海拔3000公尺的高山環境變數大，就算難度低也要做足準備，切勿倉促上山，以維登山安全。

    玉管處表示，南橫三山包括庫哈諾辛山、塔關山，以及關山嶺山，後兩者不需申請就可入山，關山嶺山屬於初級百岳，海拔3176公尺，路線親民、距離短，是難度較易的登山路線，單程約1.5公里，路徑都在稜線上，大約半天可爬完。

    惟本月25日卻有情侶檔上午爬完塔關山後，下午接著爬關山嶺山，由於2人裝備與保暖衣物不足，下午入山後回程遇上濃霧，加上手機的GPS故障，以致離線地圖無法正常運作，在進入一處稜線密林無法分辨路徑，最後迷路受困亟待救援。

    當時獲報後便與台東縣消防局、保七總隊第六大隊等單位前往救援，在眾人上山搜尋時，情侶檔就回報稱有聽見馳援車輛的警笛聲，最後2人順利獲救步行下山。

    玉管處表示，情侶山友算是有爬山經驗，並非登山初學者，但可能在面對難度較低的山域時有些輕忽，出現裝備不足的情況，加上手機GPS故障才迷失在密林，惟高山區環境變數大，尤其冬季天色暗得快，一旦氣溫驟降，保暖不足很容易就失溫，提醒山友登山務必評估風險，切勿倉促上山，才能維護自身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播