為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    愛飯團公益餐會前進武界部落 法治國小學童首嘗法式料理

    2024愛飯團公益餐會活動今於南投縣仁愛鄉法治國小舉行，讓學童首嘗道地法式料理。（記者佟振國攝）

    2024愛飯團公益餐會活動今於南投縣仁愛鄉法治國小舉行，讓學童首嘗道地法式料理。（記者佟振國攝）

    2024/12/17 19:39

    〔記者佟振國／南投報導〕米其林美食與法式甜點在部落飄香！2024愛飯團公益餐會活動今於南投縣仁愛鄉法治國小舉行，特別邀請甫獲台灣米其林一星的主廚NOBU LEE李信男，為學童準備道地法式料理，甜點師傅團隊有Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）等人展現精湛手藝，讓小朋友大快朵頤，體驗不一樣的美食與飲食文化。

    愛飯團公益餐會活動去年在信義鄉羅娜國小舉辦，部落居民、學童反應熱烈，今年移師仁愛鄉法治國小，特別邀請獲得米其林一星的主廚李信男掌廚，從開胃小點蒜香鱈魚泥、季節蔬食小塔，湯品為吉可頌麵包搭配嘉斯康尼蔬菜湯，主菜紅酒慢燉和牛臉頰肉、洋芋千層，甜點則是香草千層與季節莓果醬汁，讓全校學童首度品嘗精緻法式料理。

    甜點師傅團隊有Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）、堂本麵包店陳撫洸、湯尼果子森林呂嘉興，幼兒園班主廚則由Ken Bakery肯肯烘焙Ken擔綱，製作適合幼童的三明治、湯品、甜點，還有花藝老師陳譓如帶領小朋友製作法餐桌上的裝飾，小朋友不僅品嘗美食，還有烘焙教室由甜點師傅指導製作貝殼蛋糕瑪德蓮、地瓜塔、金磚蛋糕費南雪，體驗手做樂趣。

    愛飯團團長許心怡表示，每年的公益活動，所有的工作人員都是義工，每一次的經費也都是由數百位愛飯團會員贊助，全額用來支付孩子們的餐點食材費用、工作人員食宿交通等支出，也是一個集眾人之力，完成的一個美麗的夢想。

    Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）為學童製作瑪德蓮。（記者佟振國攝）

    Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）為學童製作瑪德蓮。（記者佟振國攝）

    湯尼果子森林呂嘉興指導學童製作地瓜塔。（記者佟振國攝）

    湯尼果子森林呂嘉興指導學童製作地瓜塔。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    南投縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播