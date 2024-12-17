愛飯團公益餐會前進武界部落 法治國小學童首嘗法式料理

2024愛飯團公益餐會活動今於南投縣仁愛鄉法治國小舉行，讓學童首嘗道地法式料理。（記者佟振國攝）

2024/12/17 19:39

〔記者佟振國／南投報導〕米其林美食與法式甜點在部落飄香！2024愛飯團公益餐會活動今於南投縣仁愛鄉法治國小舉行，特別邀請甫獲台灣米其林一星的主廚NOBU LEE李信男，為學童準備道地法式料理，甜點師傅團隊有Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）等人展現精湛手藝，讓小朋友大快朵頤，體驗不一樣的美食與飲食文化。

愛飯團公益餐會活動去年在信義鄉羅娜國小舉辦，部落居民、學童反應熱烈，今年移師仁愛鄉法治國小，特別邀請獲得米其林一星的主廚李信男掌廚，從開胃小點蒜香鱈魚泥、季節蔬食小塔，湯品為吉可頌麵包搭配嘉斯康尼蔬菜湯，主菜紅酒慢燉和牛臉頰肉、洋芋千層，甜點則是香草千層與季節莓果醬汁，讓全校學童首度品嘗精緻法式料理。

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甜點師傅團隊有Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）、堂本麵包店陳撫洸、湯尼果子森林呂嘉興，幼兒園班主廚則由Ken Bakery肯肯烘焙Ken擔綱，製作適合幼童的三明治、湯品、甜點，還有花藝老師陳譓如帶領小朋友製作法餐桌上的裝飾，小朋友不僅品嘗美食，還有烘焙教室由甜點師傅指導製作貝殼蛋糕瑪德蓮、地瓜塔、金磚蛋糕費南雪，體驗手做樂趣。

愛飯團團長許心怡表示，每年的公益活動，所有的工作人員都是義工，每一次的經費也都是由數百位愛飯團會員贊助，全額用來支付孩子們的餐點食材費用、工作人員食宿交通等支出，也是一個集眾人之力，完成的一個美麗的夢想。

Feeling18巧克力工房董事長茆晉（日牂）為學童製作瑪德蓮。（記者佟振國攝）

湯尼果子森林呂嘉興指導學童製作地瓜塔。（記者佟振國攝）

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