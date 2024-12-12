告急！遭雀榕寄生纏勒 南投草屯七股神木恐被絞殺

草屯鎮坪頂七股神木樹型壯碩優美。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/12 19:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮坪頂七股神木，樹齡有4、500歲，地方為了保護這棵老樟樹，不只裝避雷針，且定期請專家會診，近來有民眾發現該棵老樟樹再度被雀榕寄生，雀榕生長速度快，擔心若再不處理，神木會有被纏勒的危險，林保署南投分署表示，近日會與草屯公所、縣府現勘後，進行雀榕移除等防治工作。

草屯鎮坪頂里的七股大樟樹，是南投縣列管的珍貴老樹，2009年就曾被做研究的台、韓學者發現寄生雀榕，由於雀榕寄生會影響樟樹的生長，經向縣府和林務單位反應後，雀榕很快就移除。

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大樟樹經過10多年後，除了有附生的瓦葦外，關注生態的草屯鎮民陳清誥，今年6月發現大樟樹又被雀榕寄生，雀榕的枝葉剛冒出，上週他再到坪頂觀察這棵老樟樹的現況，赫然發現雀榕枝葉茂繁，數月前的小枝現已長成粗壯，且雀榕的氣根也沿著樟樹幹往下生長已快到地面，擔心若再不移除，雀榕氣根會絞殺樟樹，取代樟樹的生長。

七股大樟樹原屬於林保署南投分署管轄的林地，5年前南投縣府辦理草屯鎮七股神木遊憩區設施遫建工程，該區用地由草屯鎮公所辦理租用，目前由公所管理。

林保署南投分署表示，該區土地雖由公所租用管理，但該分署今年3月還有勘查過七股神木的生長情形，當時尚無明顯衰退情形，而其附生植物也無危害，現有民眾發現雀榕寄生，該分署會儘快邀集縣府、公所等相關單位進行會勘，研商移除雀榕。

草屯鎮民陳清誥發現雀榕（紅圈處）已長得愈來愈且壯茂密，再不移除恐危及老樟樹生長。（陳清誥提供）

陳清誥發現雀榕氣根沿著大樟樹的樹幹往下生長，已快長到地面。（陳清誥提供）

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