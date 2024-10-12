為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投縣長許淑華出席南嶋文化祭 驚喜秒變慶生會

南投縣長許淑華（左3）邀在場的10月壽星一起上台。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

南投縣長許淑華（左3）邀在場的10月壽星一起上台。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

2024/10/12 16:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長許淑華今天下午出席南嶋文化祭活動，陪長輩和小朋友野餐，主辦人南投縣議員簡千翔突然端出蛋糕，高唱生日快樂歌，許淑華一臉驚喜，不忘邀請在場10月壽星一起接受大家的祝福。許淑華是1975年10月出生，今年虛歲50歲，沒有心理準備下接受生日祝福，看起來仍非常開心。

簡千翔自掏腰包舉辦南嶋文化祭，今年是第2年，邀祖孫三代到中興新村親情公園同樂，活動從上午10點持續到晚上8點，有樂團演出、氣墊式滑梯遊具，上午表揚南投市模範祖父母，下午則邀縣長許淑華和南投市長張嘉哲陪大家野餐看表演。

節目規畫許淑華上台帶動唱，她上台後，主辦人簡千翔端出一個大蛋糕，唱起生日快樂歌，唱到「祝許淑華縣長生日快樂」時，現場才知道祝福許淑華，爆出鼓掌。

許淑華開心邀請現場10月壽星一起上台，很快就有7名壽星上台，簡千翔帶領大家再唱一次生日快樂歌，氣氛歡樂。

據了解，許淑華是1975年10月15日出生，以台灣人虛歲的算法，今年正好是50歲生日，是台灣人很重視的大壽。

自己也組樂團的南投縣議員簡千翔（右1）在蛋糕端出後，高唱生日快樂歌。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

自己也組樂團的南投縣議員簡千翔（右1）在蛋糕端出後，高唱生日快樂歌。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大家來找茶！為期9天南投世界茶業博覽會 中興新村熱鬧登場
2024/10/05 14:10

大家來找茶！為期9天南投世界茶業博覽會 中興新村熱鬧登場
日月潭泳渡「1年2次」？南投縣長許淑華給馬英九軟釘子
2024/09/15 11:32

日月潭泳渡「1年2次」？南投縣長許淑華給馬英九軟釘子
台灣對中農業出口銳減 南投縣長許淑華建議中央考慮調整兩岸政策
2024/08/05 12:29

台灣對中農業出口銳減 南投縣長許淑華建議中央考慮調整兩岸政策
草屯酷比親子運動公園啟用 遊具依難度、年齡分級
2024/10/11 14:05

草屯酷比親子運動公園啟用 遊具依難度、年齡分級
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播