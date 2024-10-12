南投縣長許淑華出席南嶋文化祭 驚喜秒變慶生會

南投縣長許淑華（左3）邀在場的10月壽星一起上台。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

2024/10/12 16:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長許淑華今天下午出席南嶋文化祭活動，陪長輩和小朋友野餐，主辦人南投縣議員簡千翔突然端出蛋糕，高唱生日快樂歌，許淑華一臉驚喜，不忘邀請在場10月壽星一起接受大家的祝福。許淑華是1975年10月出生，今年虛歲50歲，沒有心理準備下接受生日祝福，看起來仍非常開心。

簡千翔自掏腰包舉辦南嶋文化祭，今年是第2年，邀祖孫三代到中興新村親情公園同樂，活動從上午10點持續到晚上8點，有樂團演出、氣墊式滑梯遊具，上午表揚南投市模範祖父母，下午則邀縣長許淑華和南投市長張嘉哲陪大家野餐看表演。

節目規畫許淑華上台帶動唱，她上台後，主辦人簡千翔端出一個大蛋糕，唱起生日快樂歌，唱到「祝許淑華縣長生日快樂」時，現場才知道祝福許淑華，爆出鼓掌。

許淑華開心邀請現場10月壽星一起上台，很快就有7名壽星上台，簡千翔帶領大家再唱一次生日快樂歌，氣氛歡樂。

據了解，許淑華是1975年10月15日出生，以台灣人虛歲的算法，今年正好是50歲生日，是台灣人很重視的大壽。

自己也組樂團的南投縣議員簡千翔（右1）在蛋糕端出後，高唱生日快樂歌。（南投縣議員簡千翔服務處提供）

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