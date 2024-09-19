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首頁　>　南投縣

南投鹿谷幸福巴士升級！ 新增彈性路線 暢行「竹鹿水集」生活圈

南投鹿谷幸福巴士升級，方便民眾往返全鄉與鄰近鄉鎮生活圈。（記者劉濱銓攝）

南投鹿谷幸福巴士升級，方便民眾往返全鄉與鄰近鄉鎮生活圈。（記者劉濱銓攝）

2024/09/19 17:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投鹿谷鄉多山、幅員廣，為充實偏遠地區交通，南投縣政府除既有的幸福巴士固定路線，再加入彈性路線，升級為幸福GO交通服務，只要前一天預約，就可往返全鄉，以及竹山、水里、集集生活圈，今下午南投縣長許淑華出席開通典禮，即起至10月30日試營運還能免費搭乘，預約電話0800-885-658。

南投縣政府表示，鹿谷幸福巴士升級後，偏遠民眾就能預約前往非固定路線地區，方便外出就學、就醫、採買等，除可往返鹿谷鄉，就連相鄰的竹山、集集、水里生活圈都能到達，讓位在鹿谷邊陲村落的居民，也能就近到鄰近鄉鎮購買生活必需品。

民眾使用彈性路線至少須前一天向服務中心預約，範圍以無公車、客運行經為主，並可配合客運及台灣好行轉乘，即起至10月30日試營運期間提供免費搭乘，11月恢復市區客運收費，一段票全票25元、半票13元，每段收費以8公里為基礎，超過8公里為二段票，最多計算至三段票，車型以7人座休旅車為主，滿足各種載運需求。

縣府也說，民眾除了自行電話預約，也可由當地村里辦公室、社區發展協會、學校，以及長照據點協助預約，或加入LINE官方帳號，也能24小時線上預約，詳情可上網

https://line.me/R/ti/p/@314yhrbo?oat_content=qr

南投鹿谷幸福巴士升級，讓偏遠民眾可預約搭車，南投縣長許淑華（前排右一）出席開通典禮。（記者劉濱銓攝）

南投鹿谷幸福巴士升級，讓偏遠民眾可預約搭車，南投縣長許淑華（前排右一）出席開通典禮。（記者劉濱銓攝）

南投鹿谷幸福巴士升級，加入彈性路線，方便就學、就醫、採買。（記者劉濱銓攝）

南投鹿谷幸福巴士升級，加入彈性路線，方便就學、就醫、採買。（記者劉濱銓攝）

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