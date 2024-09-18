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首頁　>　南投縣

下載急救先鋒APP、加LINE 9119群組 緊急時刻協助救人一命

南投縣消防局18日宣導急救先鋒APP及LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統群組，盼民眾多加利用。（記者張協昇攝）

南投縣消防局18日宣導急救先鋒APP及LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統群組，盼民眾多加利用。（記者張協昇攝）

2024/09/18 19:15

〔記者張協昇／南投報導〕內政部消防署今年推出急救先鋒APP及LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統群組，南投縣消防局分隊長江尚孺及衛福部南投醫院急診副主任黃重文醫師今天共同示範教學，宣導這兩款急救通訊軟體的使用方式，盼民眾能多加利用，加入急救先鋒的行列，在緊急時刻協助救人一命。

江尚孺說，消防署於今年度推出急救先鋒APP，就是要讓更多人可以協助急救工作，主要功能為傷病患若 OHCA沒呼吸並且沒意識時，APP中的定位可以即時通知附近民眾，立即前往該地點協助急救，本縣指揮中心派遣人員也可以在電話中線上指導，能有效幫助到緊急傷病患；而且APP 中也有相關急救指引教學影片及計數器等實用急救資訊。

至於LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統，則是由衛生福利部與消防署、急診醫學會共同設立，群組的功能主要是可以讓民眾在身體不適時，在叫救護車之前，可以用LINE的方式讓系統判斷，或者連線專人醫師於線上用視訊的方式，協助民眾判斷病情嚴重度及做即時的檢傷諮詢，協助民眾更了解傷病況，以利後續送醫判斷治療，民眾搜尋LINE ID:@9119tt即可加入。

南投縣消防局分隊長江尚孺，示範急救先鋒APP使用方式與功能。（記者張協昇攝）

南投縣消防局分隊長江尚孺，示範急救先鋒APP使用方式與功能。（記者張協昇攝）

消防署推出的急救先鋒APP，可通知位於病患附近的民眾立即前往協助急救。（南投縣消防局提供）

消防署推出的急救先鋒APP，可通知位於病患附近的民眾立即前往協助急救。（南投縣消防局提供）

LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統群組，可協助民眾判斷病情嚴重度及檢傷諮詢。（南投縣消防局提供）

LINE 9119遠距檢傷強化緊急救護系統群組，可協助民眾判斷病情嚴重度及檢傷諮詢。（南投縣消防局提供）

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