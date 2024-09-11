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首頁　>　南投縣

罵顧客「死胖子」被告公然侮辱 因1情況法官判無罪

便利商店店員與寄送品顧客發生爭執，後來客離開前聽到他罵「死胖子」憤而控告公然侮辱，南投地院法官近日判處該店員無罪。（記者陳鳳麗攝）

便利商店店員與寄送品顧客發生爭執，後來客離開前聽到他罵「死胖子」憤而控告公然侮辱，南投地院法官近日判處該店員無罪。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/11 21:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣郭姓超商店員，與吳姓顧客發生爭執，吳男離開前聽到郭男罵「死胖子」，憤而控告郭男觸犯公然侮辱罪，南投地院法官勘驗監視畫面，發現有2人走在吳男前面，另有3人走在其後面，無從推知「死胖子」就是指吳男，且郭男稱該語是情緒發洩的碎碎念，因無法證明吳男社會評價受貶損而判決無罪。

南投縣吳姓男子去年12月底的晚間7點多，到某家便利商店寄送貨品，在寄送時與郭姓店員發生口角，吳男準備離開該便利商店，走到大門口前，聽到郭姓店員罵了「死胖子」，因為那段時間只有他與店員發生爭執過，因此認為郭姓店員根本是衝著他罵，怒不可抑下直接到派出所報案，堅持控告郭姓店員觸犯公然侮辱罪名。

郭姓店員後來被南投地檢署檢察官起訴，南投地院法官在審理時，郭姓店員承認當時有罵「死胖子」，但是因先前與顧客因寄送貨品問題起爭執，心情受到影響，罵「死胖子」純粹是情緒發洩，並沒有要罵吳姓男子。

法官在勘驗便利商店當時的監視錄畫面，發現吳姓男子已走到門口，而走在他前面的有兩個人，另外又有3個人走在吳男後面，郭姓店員站在櫃台內，與吳男及其他要走出店門的幾名顧客有一段距離，從整體相對位置來看，無從推知「死胖子」就是指吳姓男子，也很難認為郭姓店員的單一不雅詞語，有致吳男社會人格評價遭貶損之情形，因此判處郭姓店員無罪。

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