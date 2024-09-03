視察草屯垃圾場 環境部長彭啓明：全台垃圾山計劃2年內移除

環境部長彭啓明（右2）視察南投縣草屯鎮垃圾場，縣長許淑華（左1）說明目前垃圾處理情形。（南投縣政府提供）

2024/09/03 19:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮鳥嘴潭人工湖今年將全面完工蓄水，但鄰近下游的草屯垃圾場仍有約5萬噸打包好的垃圾待處理，以免影響水質，環境部長彭啓明今天下午視察時說，全台有48座垃圾山，希望在2年內全部解決。南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾處理困難重重，縣長許淑華也盼中央全力支持縣府的再生能源中心計畫。

南投縣近幾年垃圾外運處理不順利，全縣堆置超過20萬公噸垃圾，草屯鎮垃圾場一度堆了9萬噸、高達5層樓，尤其垃圾山鄰近國道6號，有礙觀瞻，附近還有鳥嘴潭人工湖，6大湖區今年完工全面蓄水，每天最高供應彰化、南投25萬噸民生用水，大量垃圾有污染水源疑慮，中央政府補助縣府3億元，3月下旬完成打包5萬噸，打包後篩下物陸續去化，垃圾山終於移除，已經停運荒廢的小型焚化爐也預計10月拆除。

環境部長彭啓明今天下午特地到草屯垃圾場視察垃圾處理狀況，環保局長李易書說明，透過現場機具分類、篩選、打包，每天可移除處理200噸垃圾，還能在今年達成1萬噸廢塑膠為主的「垃圾燃料化」成果，但除了草屯鎮，縣內其他鄉鎮堆置垃圾還多達11萬多公噸，也希望趕快移除。

南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾處理困難重重，縣長許淑華說，縣府本月就會將再生能源中心計畫向議會報告，希望中央在再生能源中心焚化設備先期規劃與實質興設經費都能大力支持。

彭啓明指出，原本全台有多達53座垃圾山，透過中央、地方合作，目前減為48座，希望能在2年內全部處理完成，也希望民眾不要把再生能源中心當成嫌惡設施，大家能接受台積電，卻拒絕一個焚化廠，現代新型的再生能源中心不會製造污染，未來需要縣民支持，環境部一定會協助縣府，讓南投縣不再有垃圾山。

草屯鎮垃圾場的垃圾一度堆置達9萬噸，垃圾山高達5層樓，目前已打包5萬噸，其餘也陸續移除。（南投縣政府提供）

草屯垃圾場內的垃圾經機具分類、篩選、打包，每天可移除處理200噸。（南投縣政府提供）

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