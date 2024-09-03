南投斥資2294萬 改善鹿谷大崙山銀杏森林等步道

南投縣鹿谷大崙山擁有美麗的銀杏林及茶園景觀。（記者張協昇攝）

2024/09/03 18:43

〔記者張協昇／南投報導〕鹿谷鄉是台灣重要茶鄉，也是南投縣的觀光旅遊勝地，縣長許淑華3日會勘鄉內道路改善工程，除通往溪頭的投151線內湖國小前道路路面與積水改善外，包括大崙山銀杏森林步道、初鄉古蹟步道與和雅村的挑竹步道等具觀光休憩功能的步道，也都將進行整建或設施改善工程，5案預計投入2294萬元經費改善。

南投縣鹿谷鄉有許多前人遺留下來的百年古道，縣府陸續投入經費整建改善，並整合周邊休閒與地方產特色產業，盼打造成為觀光遊憩新景點，吸引更遊客造訪，有效帶動鹿谷鄉觀光發展。其中和雅村8條挑竹古道，其中4條已於完成改善，今年再獲交通部觀光署經費補助辦理其餘步道整建，預計改善400公尺竹林串聯步道，關建3處休憩空間，同時整合全區導覽指標指引系統及增設景觀照明，以形成總長約2公里的竹林古道漫遊環線。

此外，國內最大銀杏林栽培區、也是中部觀賞雲海最佳去處的大崙山銀杏森林步道，以及初鄉村的古蹟步道，縣府也將投入280萬元改善步道及照明設施，其中初鄉村的古蹟步道，有清代舉人林鳳池古墓與神道碑等縣定古蹟，平時也是村民閒暇運動散步的通道，因舊有景觀壁燈老舊損壞，將會新設12組LED景觀高燈與2組神道碑的投光燈，改善步道照明，以提升居民行走安全及遊憩品質。

南投縣政府將進行鹿谷大崙山銀杏森林步道改善工程。（記者張協昇攝）

南投鹿谷鄉和雅挑竹古道，將改善400公尺的竹林步道，關建3處休憩空間。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華3日偕地方人士會勘鹿谷鄉道路改善工程。（南投縣政府提供）

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