交通違規道安講習慘等半年 南投監理站加開班次

南投監理站從本月起到11月將增開3班道安講習班，希望讓違規人在案件確定3個月內都能上到課。（南投監理站提供）

2024/08/21 19:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕交通法規修法愈來愈嚴，包括不停讓行人等多種違規除了罰鍰、記點，還要參加道安講習，今年違規人數大增，道安講習要等超久，南投監理站說，現在起到今年11月會再加開3班次的道安講習，希望違規人能在繳完罰款案件確定後的3個月內排到上課。

不停讓行人、危險駕駛、裝載物品違規、讓6歲以下兒童獨留車內、闖平交道、被吊扣吊銷駕照等違規除了罰鍰，還要記點、參加道安講習3小時，而1年內記點達12點就要吊扣牌照2個月，記點達6點時可申請自費參加道安講習，折抵違規點數2點。

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違規人數大幅增加，南投縣違規民眾收到罰單後等半年才排到講習的人不少，大嘆一次交通違規要半年以上才能處罰完畢。南投監理站為了減少違規駕駛人等候時間，增開講習班次，本月起到11月預計加開3個班次，目標是「違規繳納及案件確定後，3個月內都能安排上課」。

南投監理站說，接到罰單的民眾在到案日期前繳納完罰鍰後，有30天向監理單位的申訴期，30天後沒有申訴，案件才會確定，因此，監理站在案件確定後，會儘速在3個月內，讓需要參加講習的民眾，都能排到上課。

據了解，南投縣今年交違必須參加道安講習的人數大增，1到7月已有2196人參加講習，其中有154人是記點達6點以上，自費參加講習的駕駛人。

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