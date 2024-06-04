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杉林溪蝴蝶戲珠花與繡球花爭妍 真假蝴蝶飛舞美不勝收

蝴蝶戲珠花盛開時，白色不孕性花瓣形狀像蝴蝶，而中間的有孕性花細小如圓珠，因此得名蝴蝶戲珠花。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

蝴蝶戲珠花盛開時，白色不孕性花瓣形狀像蝴蝶，而中間的有孕性花細小如圓珠，因此得名蝴蝶戲珠花。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

2024/06/04 08:01

〔記者張協昇／南投報導〕台灣海拔1500至3000公尺的山林中，隱藏著一種珍稀而美麗的植物蝴蝶戲珠花，南投縣杉林溪森林生態渡假園區近幾年來引進栽植，每年5至6月開花時，滿樹白花，搭配上真的蝴蝶採花吸蜜，乍看下形成真假蝴蝶飛舞的獨特景觀，與園區也正盛開的繡球花相互爭妍，美不勝收。

杉林溪森林生態渡假園區目前進入繡球花季，多達12萬棵桃紅、灰藍、黃綠等五顏六色的繡球花，沿著花卉中心與木屋區溪流兩岸步道邊坡絢麗綻放，花團錦簇、交錯爭豔，將園區渲染得五彩繽紛，吸引不少遊客來賞花。惟相對於花色會隨著土壤酸鹼度變色而有千變女郎之稱的繡球花，園區目前還有一種較為淡雅的花也進入開花期，那就是台灣特有變種的蝴蝶戲珠花。

杉林溪森林生態渡假園區指出，蝴蝶戲珠花僅在台灣中北部海拔1500至3000公尺的森林中生長，數量稀少且分布範圍狹窄，並不容易見到，使其成為生態研究和保護的重點對象，園區為了保護這一珍稀植物，已栽植上千株。

園區表示，蝴蝶戲珠花是一種落葉小喬木，花朵是其魅力所在，具有兩性花，花序周圍有白色不孕性花，花梗2公分，花瓣5裂，其中一片特別小；有孕性花無梗，花小，呈黃白色，雄蕊5枚。這種特殊的花序結構使其在開花時，外圍的白色不孕性花瓣形狀像蝴蝶，而中間的有孕性花細小如圓珠，因而得名蝴蝶戲珠花。

此外，蝴蝶戲珠花的核果橢圓形或圓形，成熟時呈紅色，增添了一抹亮麗色彩。這些果實在8月份成熟時，成為鳥類的美味佳餚，來自各地的鳥類會被果實的香甜所吸引，聚集在美麗的花海中大快朵頣，為大自然增添了生命力，這個時候的杉林溪也成為了賞鳥的絕佳去處。

蝴蝶戲珠花白色花瓣似蝴蝶，搭配上真的蝴蝶採花吸蜜，乍看下真假蝴蝶分不清。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

蝴蝶戲珠花白色花瓣似蝴蝶，搭配上真的蝴蝶採花吸蜜，乍看下真假蝴蝶分不清。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪生態渡假園區進入繡球花季，將園區渲染得五彩繽紛，吸引許多遊客前往賞花。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪生態渡假園區進入繡球花季，將園區渲染得五彩繽紛，吸引許多遊客前往賞花。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

杉林溪生態渡假園區種植12萬棵繡球花，花團錦簇，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

杉林溪生態渡假園區種植12萬棵繡球花，花團錦簇，美不勝收。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

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