南投草坪頭櫻花季登場 今年化解塞車方法奏效

南投縣信義鄉草坪頭櫻花季登場，警方在路口進行交管，同時嚴格執行購票入園措施。（記者謝介裕攝）

2024/01/27 14:33

〔記者謝介裕／南投報導〕今是南投縣信義鄉草坪頭櫻花季登場的第一個星期假日，儘管入園要收50元清潔費，但仍吸引絡繹不絕的攬勝人潮，且交通也十分順暢，顯示購票與入園分開的作法，確實達到車輛分流的目的，不再像過去因塞車問題，讓人賞花賞出一肚子怒氣。

草坪頭觀光休閒園區廣植4000多棵櫻花樹，隨著山櫻花、河津櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等各式各樣的櫻花陸續綻放，也向外界宣布一年一度的櫻花季從今日開始，將持續至3月10日，同時沿線還有美麗山景與翠綠茶園，提供民眾一邊賞花、一邊品茗或品嘗在地風味餐，加上太陽露臉、天氣回溫，以致一早園區便湧現大量賞櫻的人潮，據信義鄉公所概估，迄中午12點左右，沿溪床闢設的大型停車場便停了近50部遊覽車，但交通仍順暢不塞，令造訪的遊客刮目相看。

鄉長全志堅指出，往年活動都是採一邊購票、一邊入園方式，結果去年出現大塞車，引發民怨四起，今年公所與警方特別記取教訓，並首度祭出購票與入園分開作業，且區分3個管制點進行交通疏導工作。

首先在台21線102.5K設置第1管制點，引導賞櫻車輛左轉投93線至隆華橋路口先購票，前往玉山國家公園遊玩的車輛則直行不受管制。緊接著，第2管制點投93線隆華橋站崗的員警，再指揮已完成購票的民眾及車輛左轉台21線至第3管制點愛玉橋停車場。

隨後，大型車遊客一律在愛玉橋停車場搭乘接駁車前往園區，小客車則視草坪頭園區內可容納的停車數適量放行，倘若園區內小型車停車位已滿，則由該管制點比照大型車方式，將車輛指揮停放於愛玉橋停車場，遊客再依指示動線搭乘接駁車入園，並強調，若無票也將強制執行人車不放行入園措施，均是交通未打結的主因。

南投縣信義鄉草坪頭櫻花季今（27）日熱鬧登場，公所利用入冬乾旱期在溪床規劃大型停車場供停車情形。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉草坪頭觀光休閒園區兩側種植的各式各樣櫻花陸續綻放，吸引民眾前來賞花。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉草坪頭觀光休閒園區的櫻花盛開，與翠綠山巒、茶園交織出明信片般美景。（記者謝介裕攝）

南投縣信義鄉草坪頭櫻花季熱鬧登場，吸引許多民眾前來遊玩賞花。（記者謝介裕攝）

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