南投草坪頭櫻花季登場 今年化解塞車方法奏效
〔記者謝介裕／南投報導〕今是南投縣信義鄉草坪頭櫻花季登場的第一個星期假日，儘管入園要收50元清潔費，但仍吸引絡繹不絕的攬勝人潮，且交通也十分順暢，顯示購票與入園分開的作法，確實達到車輛分流的目的，不再像過去因塞車問題，讓人賞花賞出一肚子怒氣。
草坪頭觀光休閒園區廣植4000多棵櫻花樹，隨著山櫻花、河津櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻等各式各樣的櫻花陸續綻放，也向外界宣布一年一度的櫻花季從今日開始，將持續至3月10日，同時沿線還有美麗山景與翠綠茶園，提供民眾一邊賞花、一邊品茗或品嘗在地風味餐，加上太陽露臉、天氣回溫，以致一早園區便湧現大量賞櫻的人潮，據信義鄉公所概估，迄中午12點左右，沿溪床闢設的大型停車場便停了近50部遊覽車，但交通仍順暢不塞，令造訪的遊客刮目相看。
鄉長全志堅指出，往年活動都是採一邊購票、一邊入園方式，結果去年出現大塞車，引發民怨四起，今年公所與警方特別記取教訓，並首度祭出購票與入園分開作業，且區分3個管制點進行交通疏導工作。
首先在台21線102.5K設置第1管制點，引導賞櫻車輛左轉投93線至隆華橋路口先購票，前往玉山國家公園遊玩的車輛則直行不受管制。緊接著，第2管制點投93線隆華橋站崗的員警，再指揮已完成購票的民眾及車輛左轉台21線至第3管制點愛玉橋停車場。
隨後，大型車遊客一律在愛玉橋停車場搭乘接駁車前往園區，小客車則視草坪頭園區內可容納的停車數適量放行，倘若園區內小型車停車位已滿，則由該管制點比照大型車方式，將車輛指揮停放於愛玉橋停車場，遊客再依指示動線搭乘接駁車入園，並強調，若無票也將強制執行人車不放行入園措施，均是交通未打結的主因。