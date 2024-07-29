綠島打工換宿伸狼爪！色男PO文道歉「明天出島」 網友更怒了

一名男網友29日在網上發道歉文，坦承自己在綠島打工換宿對他人性騷擾。綠島街景，與本文內容無關。（資料照）

2024/07/29 23:46

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕現在正值暑假，不少學生都會利用這段假期到外島打工換宿。一名男網友今天（29日）突然在臉書社團「就是愛綠島」PO文，坦承自己對同樣到島上打工換宿的女孩子性騷擾，對此他公開向受害者道歉，並稱自己會在明天（30日）就離開綠島。

一名張姓男子29日晚間在「就是愛綠島」PO文表示，「不好意思打擾各位了，本人張XX南投人，在綠島打工換宿，於昨（28日）晚單獨與別間店家小幫手單獨出門看星星，做出逾矩的行為對人性騷擾，強拉對方手、強摟對方腰，對方已明確表達不舒服、不願意、不喜歡，還是講出一些『知道妳上錯車了嗎？』、『下次還敢相信我嗎？』、『我下次不會放過你』等性騷擾言語。」

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原PO表示：「因個人行為造成對方之不舒服心裡受傷，在此深感抱歉。本人會在明天立即出島，下次不會再來綠島換宿禍害其他人。」

該貼文曝光後隨即引發熱議，不少網友認為原PO根本沒有心道歉，「『下次不會再來綠島換宿禍害其他人』，意思是除了綠島之外他還會再繼續？」、「這叫道歉文？怎麼沒馬上報警啊」、「文章是被逼的吧！這種色龜不要放過他，避免有下一個被害人，支持提告！」、「綠島就有監獄了，直接住那吧」、「只靠下面思考的生物，可憐啊！」

一名男網友29日在網上發道歉文，坦承自己在綠島打工換宿對他人性騷擾。（圖翻攝自臉書社團「就是愛綠島」）

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