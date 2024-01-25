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賺過年紅包？網售紫南宮龍年錢母 廟方勸親求才靈驗

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母，廟方奉勸信眾親求、親取，不建議隨意在網路購買。（記者劉濱銓攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母，廟方奉勸信眾親求、親取，不建議隨意在網路購買。（記者劉濱銓攝）

2024/01/25 14:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕農曆春節將屆，有「神明銀行」之稱的南投竹山紫南宮，今年已發放龍年錢母，但最近在臉書、網路上，卻有網友賣起廟方的龍年錢母紀念幣，有的甚至10至20套的賣，並宣稱都是正品，一組典藏套幣要價1288元，簡直在賺過年紅包，引發民眾留言議論。對此，紫南宮回應，廟方一直都有辦捐血送錢母，民眾添香油錢也可獲得，奉勸信眾親求、親取，並向土地公祈福才會靈驗。

最近南投各地的臉書社團，都有網友張貼販售紫南宮錢母的訊息，有的是賣龍年典藏套幣，一組要價1288元，有的則是賣金、銀錢母對幣，一組賣550元，每個賣家都宣稱正品、不是盜版，還說「過年會漲」，吸引許多民眾留言詢問，就有網友留言質疑錢母「不是說不能賣嗎」，賣家則回說「最後10套，有需要嗎」，答非所問讓人傻眼。

紫南宮主委莊秋安對此表示，就他了解，目前網路賣的錢母，應該是民眾參加活動所領取的，或是廟方敦親睦鄰，感謝廟區周邊居民與志工所致贈的錢母，可能民眾認為有多的，才會拿出來上網販賣，但廟方都有辦捐血送錢母，或添香油錢也可獲得，其實不建議民眾在網路兜售，奉勸信眾親求、親取，「心誠則靈」才能獲得土地公的庇佑。

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母。（記者劉濱銓翻攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母。（記者劉濱銓翻攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母。（記者劉濱銓翻攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母。（記者劉濱銓翻攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母，有網友留言質疑，賣家還答非所問。（記者劉濱銓翻攝）

農曆春節將屆，有民眾在臉書兜售紫南宮龍年錢母，有網友留言質疑，賣家還答非所問。（記者劉濱銓翻攝）

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