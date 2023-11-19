日月潭驚見巨大虎頭蜂窩 日管處︰疑是空巢仍會移除
〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭目前最熱門的景點伊達邵水上自行車道旁樹林，也驚見如排球大小的巨型虎頭蜂窩，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）接獲民眾陳情後，昨（18）日是星期六休假日，仍是立即派員實地勘查，結果發現疑似是個空巢，並未見虎頭蜂群出沒、活動狀況，但日管處強調，基於安全考量，仍會請消防等相關專業單位人員協助移除，以杜絕後患。
伊達邵到纜車站雖有步道可通行往返，自行車仍須騎上公路才能到達纜車站，再接往九蛙景點，惟該路段公路邊坡容易遇雨坍方，且路幅狹小，為確保自行車通行安全，日管處才著手展開闢建伊達邵水上自行車道計畫，且歷時約2年施工，才於今年8月完工並完成驗收後，於9月啟用對外開放，整個工程經費約8000萬元，其中，結合邵族在地文化打造的大魚平台及魚簍花架意象，更是步道的一大特色。
有民眾向日管處陳情，指自行車道大魚平台路段旁樹林有巨大的虎頭蜂窩，令人擔憂可能會有遭蜂群攻擊的風險，日管處對此事十分重視，經派員實地會勘後，發現該蜂窩築在10多公尺高度上的樹枝，且停留1、2個小時觀察蜂窩期間，也未見有蜂群來回穿梭活動的身影，懷疑可能已是被廢棄的空巢，日管處仍不敢掉以輕心，允諾會盡快予以移除。
日管處說，虎頭蜂和蜜蜂不一樣，虎頭蜂的螫針可以重複使用，螫人之後攻擊力不會有任何減弱，還是可以不斷重複攻擊，絕不會像被蜜蜂叮咬般只疼痛一下，且依據個人體質、被蜂螫頻率、蜂毒濃度等等不同，甚至有危及生命安全之虞，因此建議民眾與虎頭蜂群不期而遇時，一定要保持冷靜並趕快繞道離開或撤退遠離，便可望大幅降低被攻擊的機率。