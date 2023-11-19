日月潭驚見巨大虎頭蜂窩 日管處︰疑是空巢仍會移除

日月潭伊達邵水上自行車道結合邵族在地文化打造的大魚平台及魚簍花架意象，更是該自行車道的一大特色。（記者謝介裕攝）

2023/11/19 08:52

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭目前最熱門的景點伊達邵水上自行車道旁樹林，也驚見如排球大小的巨型虎頭蜂窩，日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）接獲民眾陳情後，昨（18）日是星期六休假日，仍是立即派員實地勘查，結果發現疑似是個空巢，並未見虎頭蜂群出沒、活動狀況，但日管處強調，基於安全考量，仍會請消防等相關專業單位人員協助移除，以杜絕後患。

伊達邵到纜車站雖有步道可通行往返，自行車仍須騎上公路才能到達纜車站，再接往九蛙景點，惟該路段公路邊坡容易遇雨坍方，且路幅狹小，為確保自行車通行安全，日管處才著手展開闢建伊達邵水上自行車道計畫，且歷時約2年施工，才於今年8月完工並完成驗收後，於9月啟用對外開放，整個工程經費約8000萬元，其中，結合邵族在地文化打造的大魚平台及魚簍花架意象，更是步道的一大特色。

有民眾向日管處陳情，指自行車道大魚平台路段旁樹林有巨大的虎頭蜂窩，令人擔憂可能會有遭蜂群攻擊的風險，日管處對此事十分重視，經派員實地會勘後，發現該蜂窩築在10多公尺高度上的樹枝，且停留1、2個小時觀察蜂窩期間，也未見有蜂群來回穿梭活動的身影，懷疑可能已是被廢棄的空巢，日管處仍不敢掉以輕心，允諾會盡快予以移除。

日管處說，虎頭蜂和蜜蜂不一樣，虎頭蜂的螫針可以重複使用，螫人之後攻擊力不會有任何減弱，還是可以不斷重複攻擊，絕不會像被蜜蜂叮咬般只疼痛一下，且依據個人體質、被蜂螫頻率、蜂毒濃度等等不同，甚至有危及生命安全之虞，因此建議民眾與虎頭蜂群不期而遇時，一定要保持冷靜並趕快繞道離開或撤退遠離，便可望大幅降低被攻擊的機率。

日月潭伊達邵水上自行車道大魚平台路段旁樹林，有民眾通報驚見虎頭蜂窩（左上方紅圈處），令日管處十分重視。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵水上自行車道大魚平台路段旁樹林，有民眾通報驚見巨大的虎頭蜂窩，日管處勘查後將盡快予以移除。（記者謝介裕攝）

日月潭伊達邵水上自行車道大魚平台路段旁樹林，有民眾通報驚見巨大的虎頭蜂窩，日管處勘查後將盡快予以移除。（記者謝介裕攝）

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