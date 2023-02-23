中興高中學測社會、自然組最高分 讀書不忘助人最讓師長感動

國立中興高中學測成績不錯，考出前標分數的有64人，考出頂標50級分以上的則有5人。（記者陳鳳麗攝）

2023/02/23 16:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大學學測成績今天公布，國立中興高中社會、自然組有5人4科成績達50級分以上的頂標，其中蕭晉安、廖威鈞各以56級分和53級分成為該校最高分，蕭晉安因家人曾出過車禍，國、高中都當交通服務隊；廖威鈞則為幫學弟妹，生物、地球科學都用電腦做筆記，以便留給學弟妹參考，校長陳江海說，兩人讀書不忘助人最讓人感動。

國立中興高中今年學測成績表現不錯，全校360名高三生有332人次4科總成績達均標35級分以上，而達前標社會組44級分以上者有43人，自然組達前標43級分以上者有21人，學校預估達前標級分的學生可望上中字輩以上的大學。

該校考出社會組和自然組最高分的，分別是考出56級分的蕭晉安和53級分的廖威鈞，喜歡歷史、愛看歷史人物傳記的的蕭晉安，想唸法律系的理由很特別，希望在法庭上聽到更多人生故事。

蕭晉安國中會考的英文科和社會科沒有考到A，他說，媽媽是國中英文老師，自己英文卻沒考好，但媽媽非但未責罵反而是一直安慰他，因此上高中後就特別認真記單字、文法，學測成績出來後總算可以鬆一口氣。

喜歡看漫畫的蕭晉安，國中、高中都參加學校的交通服務隊，背後的原因是因父親曾出過車禍，讓他知道交通安全的重要，因此當交服隊員來守護同學的上下學過馬路的安全。他說，高中交服隊員最後一節課要提早10鐘去著裝，因此沒聽到的課程，都趕快向同學借筆記來補上。

考出自然組最高分的廖威鈞是水里鄉人，曾因城鄉差距而自卑過，他上高中就想用繁星計畫拚上理想大學，而他校排前1%，又考出53級分的好分數，他希望能上台大土木系或成大建築系，想唸建築或土木系的理由也頗為特殊，因為想利用自己的專長結合地方創生，讓家鄉變得更好。

廖威鈞多才多藝，唸書也有他的節奏和方法，喜歡整理筆記的他，生物和地球科學兩科的筆記是用電腦PDF檔來做，筆記內容圖文並茂，他說，想用電腦整理出筆記，最大的目的是可以留給學弟妹參考，如今學測考完了，筆記會請老師過目修改，確認正確後才留給學校。

中興高中考出該校社會組最高分56級分的蕭晉安（左），與自然組最高分53級分的廖威鈞（右），兩人不補習且有助人的心。（記者陳鳳麗攝）

廖威鈞用電腦PDF檔做的選修生物筆記圖文並茂。（廖威鈞提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法