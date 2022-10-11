南投議長何勝豐論文涉抄襲未出席學倫會 亞洲大學將再開會審查

南投縣議會議長何勝豐碩士論文遭檢舉涉嫌抄襲，校方已召開過學倫會議，但兩人都未出席、也未提供答辯書說明，已再次通知兩人說明，預計近日再次召開學倫會議進行審查。（資料照）

2022/10/11 17:59

〔記者陳建志／台中報導〕南投縣議會議長何勝豐亞洲大學碩士論文遭爆和秘書羅崴騰的論文雷同，2人還是同一位指導教授、同時完成論文，遭質疑抄襲，校方在8月下旬接獲民眾具名檢舉後確定成案，隔天立刻依據「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，啟動「違反學術倫理委員會」調查處理，並在9月27日召開學倫會議 ，但2人未出席、也未提供答辯書，校方已再次函請2人出席或提供書面資料審議，預計近日再次召開學倫會議進行審查。

何勝豐2016年6月完成「亞洲大學生物資訊與醫學工程學系」碩士論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與當時擔任其祕書的羅崴騰碩士論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」內容雷同，且2人還是同一位指導教授張培均、同批口試委員、同年6月畢業，遭爆料有抄襲之嫌。

今年8月24日有人具名向校方提出檢舉抄襲，經校方向檢舉人查證後確定成案，並依據「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，啟動「違反學術倫理委員會」調查處理，外界關心處理進度。

亞洲大學副校長陳大正今天表示，接獲具名檢舉後，隔天就依據「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，由所屬學院的院長、系主任召集5至7人，經校長同意後成立「違反學術倫理委員會」進行調查處理，預計審查時間為1個半月到2個月。

陳大正表示，為了讓2位當事人有說明的機會，9月27日召開首次學倫會議，但2人都未出席、也未提供答辯書說明。為了讓審程序完備，已在10月4日第2次函請2人出席說明或提供書面資料審議，預計近日再次召開學倫會議進行審查。

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