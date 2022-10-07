清除外來魚種！ 埔里業者邀江湖釣客「決戰鯉魚潭」

埔里鎮鯉魚潭天水蓮飯店首度於11月22日舉辦釣外來種魚類比賽，號召釣魚高手前來挑戰數量最多及重量最大。（記者佟振國攝）

2022/10/07 20:12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鯉魚潭過去因不當放生或棄養，導致強勢外來種威脅本土魚類的生存環境，潭區的天水蓮飯店則訂11月22日首度舉辦「江湖釣客－決戰鯉魚潭」釣外來種比賽，冠軍獎金5000元，還有免費住宿券，業者未來也計劃定期、定點舉辦移除外來種活動，也呼籲民眾能重視環境生態保育，別任意放生或棄養，以免造成生態危機。

日月潭水域生態環境近幾年來飽受外來種魚虎的危害，同樣在埔里鎮的知名景點鯉魚潭，過去因民眾不當的放生或棄養，經過多年繁殖，潭內也充斥大量外來魚種，2年前縣府委外經管業者進行潭區生態調查，即發現吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴、斑駁尖塘鱧、馬拉關麗體魚、琵琶鼠魚、魚虎、鯰魚等多種外來種魚類，不論體型或是凶猛程度，均會壓縮本土魚種的生存空間。

為清除外來魚種，潭區天水蓮飯店則是將在11月22日首度舉行釣外來種魚類比賽，邀請住房遊客與民眾報名參加，根據所釣起的數量、單尾最大重量進行評分，數量冠軍獎金5000及免費住宿券1張，亞軍3000元及餐券1張，大尾獎則是住宿券1張。

業者未來也計劃定期、定點舉辦移除外來種活動，但水域生態環境仍需要靠全民維護，絕對不要進行宗教放生或棄養，避免生態浩劫。

埔里鎮鯉魚潭水域二年前曾進行生態調查，發現多種外來種魚類，體型、凶猛程度均危及本土魚種的生存。（記者佟振國攝）

埔里鎮鯉魚潭風景優美，但因民眾任意棄養、放生，也導致環境生態危機。（記者佟振國攝）

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