「環遊世界玩數學」到南投 蔡培慧：布農族板曆也有數學

蔡培慧（右1）應邀參加「環遊世界玩數學」巡迴展南投站開幕式， 與策畫人賴以威副教授（右2）、合辦單位台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠（右3），及參觀學生也興奮地比勝利手勢合照。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/03 19:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「環遊世界玩數學」巡迴展今天起移師到南投縣展出到雙十國慶，台師大電機系副教授賴以威到場為參觀的學生導覽，帶領學生感受好玩的生活數學，民進黨南投縣長參選人蔡培慧也應邀體驗，她說，這項展覽讓數學變成旅遊的一部分，邊玩邊學數學，而看這個展覽也想到布農族原住民的板曆，有數字、有節慶、歲時祭儀，也顯現布農族先民的智慧和數學概念。

國立台師大衍生教育新創企業「數感實驗室」，與RC教育基金會、台灣閱讀文化基金會共同策劃「環遊世界玩數學巡迴展」，今天移到南投縣展覽，從今天到10日在草屯鎮的縣立旭光高中活動中心展出。其中8日到10日是國慶連假，展覽開放一般民眾不用預約即可進入體驗，而3日到7日則是以學校班級為主，採預約參觀。

策畫該展覽的台師大電機系副教授賴以威表示，「環遊世界玩數學」展覽，現場透過大型展版與電子互動機台，鼓勵學生在聽完導覽解說後，也能親自實際操作機台，體驗雙向且即時的學習反饋。入場前人手一本護照，護照內有各展版所對應世界景點文化的探索題，鼓勵同學在操作完機台後，有更深一層的思考延伸。

賴以威也說，這次的展覽，帶大家走訪世界知名景點像巴黎聖母院、埃及金字塔、台北101等，不只賞景，還有好玩數學在裡面，像聖母院的窗花就是國中數學所寫的線對稱，而金字塔則有羅馬數字，希望學生能了解數學就在生活中，數學就是這麼好玩，不要再怕數字。

蔡培慧今天也應邀參加開幕式，並一一地體驗知名景點玩數學的樂趣，她在體驗後表示，這項展覽讓人驚艷，因為數學就是旅遊的一部分，邊玩邊學數學，讓數學更生活化也更有趣，而看這個展覽也想到南投縣信義鄉布農族原住民的板曆，板曆上有數字也有節慶、歲時祭儀，不只有布農族先民的生活智慧，也有數學在裡面。

「環遊世界玩數學」展覽，其中有一項是法國巴黎聖母院的窗花，參觀者可從互動機台去玩數學。（記者陳鳳麗攝）

「環遊世界玩數學」展覽，有單位換算，200公斤的老虎等動物，相當於250顆鳳梨，約是441磅。（記者陳鳳麗攝）

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