梅雨鋒面強勢來襲 合歡山花季5/14、15取消高承載管制

首波梅雨鋒面來襲，公路總局評估週休假日（14、15日）前往台14甲合歡山車流減少，將不實施花季高承載管制措施。（資料照，記者佟振國攝）

2022/05/12 16:49

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山花季今年實施假日高承載及流量管制，但首波梅雨鋒面強勢來襲，氣象預報明起一連影響4天，公路總局二工處評估週六、日（14、15日）的車流應會減少，且考量一旦強降雨可能導致台8線中橫便道中斷，影響大梨山地區居民通行，因此本次週休假日台14甲線翠峰至大禹嶺路段不實施高承載管制，也提醒民眾高山行車務必注意坍方落石或濃霧影響行車安全。

今年合歡山花季從4月16日至6月19日，為改善假日大量遊客上山賞花，導致台14甲線塞車、違規停車等交通亂象，公路總局二工處今年首度實施假日高承載及流量管制措施，台14甲線翠峰至大禹嶺上午6點至11點自小客車限坐滿3人以上才能上山。

公路總局二工處表示，中央氣象局預報今年首波梅雨鋒面預計明起連續4天影響全台天氣，中部以北及山區易有短時強降雨，評估本次週休假日（14、15日）上合歡山的車流應會減少，且預防中橫便道因天候因素交通管制或中斷，須維持並顧及大梨山地區居民通行需要，決定台14甲線合歡山公路不實施高乘載管制。

二工處指出，梅雨鋒面影響期間，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要應避免進入山區道路，並規劃改道方案，更要隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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