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    首頁　>　南投縣

    梅雨防災上緊發條 南投丹大通道「幽靈橋」5/14拆除

    南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」將於本月14日拆除。（資料照，民眾提供）

    南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」將於本月14日拆除。（資料照，民眾提供）

    2022/05/12 16:21

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉丹大山域被戲稱「幽靈橋」的鋼便橋完成架設後，林務局也公告本月5日起開放人車通行，不過，因梅雨一下子造成林道邊坡坍塌，一下子又傳車輛受困山區，令台電十分重視，依據中央氣象局預報資料顯示，13日起梅雨滯留鋒面可能帶來強降雨等種種考量，決定於後天（14日）提前拆除鋼便橋，屆時，將無橋樑可渡過濁水溪，且汛期已屆，呼籲民眾勿強行通過溪床，以免發生危險。

    海拔標高2980公尺的七彩湖及2999公尺的六順山，係信義鄉丹大山區2大著名景點，原本可透過「孫海橋」越過濁水溪與外界聯繫，惟因2004年敏督利風災造成橋樑嚴重受創，之後改建的吊橋又於2008年的88水災中遭沖毀，此後唯一的通道「孫海橋」並未再重建，形同與世隔絕，導致民眾想親近七彩湖及六順山變得困難重重。

    惟因丹大山域中的「新東西線電塔供電系統」，攸關東部產業發展，每年入冬枯水期，台電便打造鋼便橋穿越濁水溪與丹大林道銜接，以利於公務執行，待歲修作業完成後，便會再把鋼便橋拆除，因橋樑一下子出現、一下子又消失，外界才會以「幽靈橋」稱之。

    台電中區營運處表示，儘管台電再三對外宣導，「鋼便橋」主要是提供林務局南投林管處及台電公司人員公務使用之臨時設施，非供一般人員及車輛通行之正式公共橋樑，但仍難擋民眾搭「順風車」前往攀登，也只能苦口婆心再三叮嚀民眾注意過橋及登山安全。

    外傳鋼便橋原本將於本月31日拆除，惟因梅雨季到來，以致台電公告表示，因應強降雨可能造成濁水溪水暴漲，因電塔歲修工程作業需要，置放於丹大聯外道路起點橫越濁水溪的鋼便橋，將提前於14日預警性拆除，相關資訊可向台電公司台中供電區營運處南投線務段洽詢。

    台電已著手調派機具，準備於本月14日拆除南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」。（資料照，民眾提供）

    台電已著手調派機具，準備於本月14日拆除南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」。（資料照，民眾提供）

    台電公司公告南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」將於本月14日拆除。（記者謝介裕翻攝）

    台電公司公告南投縣信義鄉丹大山域對外的「鋼便橋」將於本月14日拆除。（記者謝介裕翻攝）

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