南投+307！67歲嬤首例確診亡 丈夫及2照服員也染疫

南投縣政府公布今日確診人數307例等相關數據縣供各界參考。（南投縣衛生局提供）

2022/05/10 16:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府今天公布新增307例本土確診，再創單日新高，更首度出現1例婦人死亡案例，連同婦人丈夫及2名照顧的居服員等3人都染疫確診。

南投縣衛生局指出，家住埔里鎮的67歲劉姓阿嬤5月4日出現上呼吸道症狀，5月8日呼吸急促，照服員緊急幫忙叫119救護車送埔基急診就醫，阿嬤仍回天乏術，是南投縣第1例確診身亡案例。

據調查，劉姓阿嬤長期臥床，有高血壓、心臟病及失智病史，未接種新冠疫苗，急診就醫PCR陽性，衛生單位匡列其丈夫與2名照服員為密集接觸者，經採檢，3人也全部陽性確診。

依據嚴重特殊傳染性肺炎之確診病例或疑似病例屍體處理要點，衛生局派員清潔及消毒，追查可能感染源，也將婦人遺體送到台中火葬場火化，知會縣府社勞處加強機構長照從業人員自主健康管理，以及適度調整人力，以免影響長照。

南投縣長林明溱指出，縣內目前新冠疫苗第1劑接種率為82.1％，高於全國平均率0.8％，第2劑接種率77％與全國平均率相同，第3劑接種率58.5％，則低於全國平均率0.9％。，呼籲老人家務必提高警覺，趕緊接種疫苗，增加自我保護力，減少類似憾事發生。

縣府也呼籲民眾謹記「緩解心理壓力5大招」─安、靜、能、繫、望，首先讓自己保持「安全」，做好勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫工作，其次，以「平靜」的狀態面對疫情，建議每天觀看疫情新聞的時間以不超過30分鐘為原則，以避免焦慮感提升，第3多多運動及充實知識，以提升對抗疫情的「能力」，第4透過網路或電話與親友「聯繫」互相鼓勵、支持，最後則是抱持著「希望感」，大家齊心努力，一定可能通過疫情考驗。

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南投縣政府公布今日縣內各鄉鎮市確診案例統計表。（南投縣衛生局提供）

南投縣政府鼓勵大家趕快完成3劑新冠肺炎疫苗接種，以強化自身保護力。（南投縣衛生局提供）

南投縣政府公布縣內各鄉鎮市新冠肺炎疫苗接種率供民眾參考。（南投縣衛生局提供）

南投縣政府推出「緩解心理壓力5大招」，以因應嚴峻的疫情。（南投縣衛生局提供）

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