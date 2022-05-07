助警破案爆紅 南投「雙土地公廟」好神

南投縣水里鄉福壽宮（右）及福泰宮（左）毗鄰而建，形成「雙土地公廟」，十分罕見。（記者謝介裕攝）

2022/05/07 07:13

〔記者謝介裕／南投報導〕誰說一山不容二虎？南投縣水里鄉明潭發電廠附近有座土地公廟，打破傳統印象，有兩座土地公廟毗鄰而建，即是全台難得一見的「雙土地公廟」，其中，福壽宮是百年石頭土地公；福泰宮則是新建的木雕土地公，不但見證地方發展史，日前土地公神像上3面金牌被竊，不到24小時涉案的王姓情侶檔即被警方逮捕到案，也為土地公守護鄉里的傳奇故事再添一筆。

據南投縣政府文化局考證表示，水里鄉這座「雙土地公廟」十分特殊，其中福壽宮更是難得一見的客家石版土地公廟，屋頂還有牛角設計，象徵客家先民篳路藍縷的精神，據當地客家耆老說，地方原本有名為明潭村的聚落，但因日月潭水庫興建而被迫遷村後，明潭村也就隨著村里整編而消失，且配合水庫發電要蓋鉅工、明潭、大觀等電廠，因須徵收土地興建，遂將土地公移至旁邊，待電廠陸續完工後便又新建一座土地公廟。

此時被遺忘的舊土地公，相傳化身為山羌向地方耆老傳訊，於是村民共議在旁邊另蓋一座，並由地方賢達參與隆重安座，石頭土地公取名「福壽宮」，新建的木雕土地公廟則稱「福泰宮」毗鄰而居，互相輪值輪班護佑村民及鄉里。

隨著時代演變，年輕一輩的社區民眾對這段故事原本不熟悉，惟最近耳聞警方能偵破金牌被竊一案，主要是被竊的3面金牌，不但被順利尋回，連帶金牌表面被熔掉的痕跡，也成為其犯案的最佳事證，令王嫌情侶檔無從飾詞狡辯，訊後，遭警方依竊盜罪嫌移送法辦，地方民眾在肯定警方辛勞之餘，也多半認為與土地公庇佑有關，也讓「雙土地公廟」的傳奇故事再度受到各界關注。

水里鄉農會總幹事賴育佑表示，水里是南投縣十分重要的青梅產地，加上「梅」又有「美好、沒事」的吉祥含意，以致在「雙土地公廟」助警破案爆紅後，也帶動農會熟梅藏香、水里真梅、梅醋、蜜梅等產品銷售熱潮，未來也計畫以「雙土地公廟」為設計理念，研發新的青梅產品，提供民眾作為參拜土地公的供品或零食，讓「民敬神、神護民」的精神，能歷久彌新、綿延不絕流傳下去。

南投縣水里鄉「雙土地公廟」之福壽宮供奉的是百年石頭土地公，屋頂還有特殊的牛角設計。（記者謝介裕攝）

南投縣水里鄉「雙土地公廟」之福泰宮供奉的是木雕土地公等神明。（記者謝介裕攝）

南投縣水里鄉福壽宮及福泰宮形成的「雙土地公廟」，隨著助警偵破3面金牌被竊案後，也爆紅受到各界關注。（圖由南投縣文化局提供）

南投縣水里鄉農會梅產品，拜「雙土地公廟」之福也掀起銷售熱潮。（記者謝介裕攝）

南投縣水里鄉「雙土地公廟」被竊的3面金牌，表面遺留被熔掉的痕跡，也成為警方破案的重要事證。（記者謝介裕攝）

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