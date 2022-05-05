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    首頁　>　南投縣

    今天「立夏」有如台版父親節 買豬腳大麵孝敬老爸

    「立夏」被稱是台版父親節，南投地區有不少出嫁的女兒會買豬腳大麵孝敬老爸。（陳國大提供）

    「立夏」被稱是台版父親節，南投地區有不少出嫁的女兒會買豬腳大麵孝敬老爸。（陳國大提供）

    2022/05/05 06:51

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是24節氣中的第7個節氣「立夏」 ，台灣有「立夏補老爸」的習俗，因此該節氣也被稱是台版父親節，南投地區依然保存出嫁的女兒會買豬腳大麵（或麵線）回來孝敬父親的習俗，而中部也有人會在「立夏」 這天吃蒲仔（匏瓜）麵，以蒲仔和蝦米炒大麵，除口感清爽消暑氣，「蝦」的台語發音與「夏」同音，也有對夏天來臨的祝願。

    昨天到今天到南投、草屯的市場買大麵和豬腳的人變多，因為很多人保留著「立夏補老爸」的習俗，結婚的女兒會帶著豬腳大麵（或麵線）回娘家孝敬父親，而在半個月前的「穀雨」節氣，也有不少人會買豬腳大麵或其他美食回家給媽媽吃，鄉土語言老師陳國大說，「穀雨」是春季最後一個節氣，「立夏」則是夏季第一個節氣，祖先用這句俗諺提醒出嫁的女兒，在送走春天迎接夏天的時節，回家探望父母、送上祝福。

    中部也有很多人「立夏」這個節氣會吃蒲仔（匏瓜）麵，從鹿港搬到草屯定居的傳統家具修復藝師張春能，即使至今仍有「立夏」吃蒲仔麵習慣，他說，吃蒲仔麵口感清爽，蒲仔外形光滑可愛而炒蒲仔麵時要加蝦米，「蝦」的台語發音與「夏」同音，也有祝福自己和家人在夏天來臨後也平順如蒲仔的外皮。

    民俗專家廖大乙也建議，在「立夏」這個夏季初始的節氣裡養心，吃一些像蘋果木瓜等類的溫和涼補蔬果，並且可中午小憩片刻。因夏天來了陽氣較旺，希望運氣較暢旺的人，可以在今天太陽出來後到下山前的這段時間，到常去的寺廟或教堂祈禱，出門後也可先往今年大利方東方或西方走，也有開運效果。而「立夏」這天正沖屬鼠的人，屬鼠的人，凡事小心保守，也儘量不要做重大決定。

    「立夏補老爸」的習俗，有的女兒是買煮好的豬腳，並以麵線取代大麵。（記者陳鳳麗攝）

    「立夏補老爸」的習俗，有的女兒是買煮好的豬腳，並以麵線取代大麵。（記者陳鳳麗攝）

    「立夏」節氣一到表示夏天來了，天氣愈來愈熱，民俗專家廖大乙建議養心涼補，吃像蘋果、木瓜、奇異果等較溫和或涼性的水果。（記者陳鳳麗攝）

    「立夏」節氣一到表示夏天來了，天氣愈來愈熱，民俗專家廖大乙建議養心涼補，吃像蘋果、木瓜、奇異果等較溫和或涼性的水果。（記者陳鳳麗攝）

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