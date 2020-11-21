被控冒用名義擅自為學生轉學 家長怒告普台中學偽造文書

普台高中附設國中部姜姓學生家長指控校方未經其本人同意親自到校辦理轉學即寄發轉學證明書，向檢方控告校方涉嫌偽造文書。（記者佟振國攝）

2020/11/21 16:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮私立普台中學國中部姜姓男同學累犯校規，校方協調家長辦理轉學，但遭家長指控未經其同意即已辦理轉學手續，並正式向南投地檢署控告校方涉嫌偽造文書，校方今天也鄭重發出5點聲明，澄清是將轉學證明書寄給家長，日後方便辦理轉學，並無對姜生實施轉學處分，目前轉學手續未完成，姜生學籍仍在學校。

普台中學國中部姜姓學生這學期應就讀2年級，但去年9月就讀1年級時，言行即屢犯校規，被學校記了1次大過，5次小過及15次警告，校方今年4月與家長溝通讓姜生轉學，但家長指控校方未經本人親自到校辦理轉學，即寄發轉學證明書，甚至不讓孩子進班級考試等，因此向檢方控告校方涉嫌偽造文書。

普台中學今發出5點聲明表示，姜生自去年9月即不斷辱罵師長、與同學發生衝突，今年2月姜生母親向班級導師表示決定轉學，並請協助準備轉學資料，校方才提供轉學證明書，但家長之後又決定不轉學了。

今年4月由於姜生行為已累積滿3大過，學校通知家長到校協調轉學，家長也簽立切結書，承諾孩子若再違反校規將自願辦理轉學，但姜生今年6月再發生體育課跑步踢同學、故意翻倒同學桌椅令同學受傷及破壞公物，只好再請父母來校將姜生帶回管教，姜生7月6日重回學校期末考，正值防疫期間，才讓姜生單獨考試。

普台中學指出，該校是住宿型學校，須24小時教育並關照每位學生，但姜生行為偏差，已不適合住宿型學校，亟需家庭、家長更多關懷協助，目前姜生轉學程序未完備，學籍雖在普台，針對家長提告，會向檢方提出詳細說明。

縣府教育處表示，當初校方確有與家長約定，若學生再不服管教，即自願辦理轉學，並簽下切結書，校方也幫忙找好台北市一所學校，但事後家長仍希望學生留在普台，不願意轉學，目前姜生學籍仍在普台，尚未完成轉學及註冊程序，已經依姜生台北市戶籍地所在機關通報為中輟。

育處強調，普台中學是否涉嫌偽造文書，交由司法認定，但仍希望親師間理性溝通，共同負起學生受教權。

普台中學設有高中、國中部，目前學生數約1100人，學生來自全國各地。（記者佟振國攝）

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