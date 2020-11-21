被控冒用名義擅自為學生轉學 家長怒告普台中學偽造文書
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮私立普台中學國中部姜姓男同學累犯校規，校方協調家長辦理轉學，但遭家長指控未經其同意即已辦理轉學手續，並正式向南投地檢署控告校方涉嫌偽造文書，校方今天也鄭重發出5點聲明，澄清是將轉學證明書寄給家長，日後方便辦理轉學，並無對姜生實施轉學處分，目前轉學手續未完成，姜生學籍仍在學校。
普台中學國中部姜姓學生這學期應就讀2年級，但去年9月就讀1年級時，言行即屢犯校規，被學校記了1次大過，5次小過及15次警告，校方今年4月與家長溝通讓姜生轉學，但家長指控校方未經本人親自到校辦理轉學，即寄發轉學證明書，甚至不讓孩子進班級考試等，因此向檢方控告校方涉嫌偽造文書。
普台中學今發出5點聲明表示，姜生自去年9月即不斷辱罵師長、與同學發生衝突，今年2月姜生母親向班級導師表示決定轉學，並請協助準備轉學資料，校方才提供轉學證明書，但家長之後又決定不轉學了。
今年4月由於姜生行為已累積滿3大過，學校通知家長到校協調轉學，家長也簽立切結書，承諾孩子若再違反校規將自願辦理轉學，但姜生今年6月再發生體育課跑步踢同學、故意翻倒同學桌椅令同學受傷及破壞公物，只好再請父母來校將姜生帶回管教，姜生7月6日重回學校期末考，正值防疫期間，才讓姜生單獨考試。
普台中學指出，該校是住宿型學校，須24小時教育並關照每位學生，但姜生行為偏差，已不適合住宿型學校，亟需家庭、家長更多關懷協助，目前姜生轉學程序未完備，學籍雖在普台，針對家長提告，會向檢方提出詳細說明。
縣府教育處表示，當初校方確有與家長約定，若學生再不服管教，即自願辦理轉學，並簽下切結書，校方也幫忙找好台北市一所學校，但事後家長仍希望學生留在普台，不願意轉學，目前姜生學籍仍在普台，尚未完成轉學及註冊程序，已經依姜生台北市戶籍地所在機關通報為中輟。
育處強調，普台中學是否涉嫌偽造文書，交由司法認定，但仍希望親師間理性溝通，共同負起學生受教權。