初一十五正常吃 「親愛愛樂」創辦人5個月減30公斤！

2019-09-01 18:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕創辦「親愛愛樂」樂團的親愛國小老師王子建，從3月到現在共減重30公斤，從小胖變修長型男，他的減重方法是「斷食」，每月僅農曆初一和十五正常飲食，其他日子則是喝水、果汁，他說，因為心情很愉快，沒有「忍耐」和「痛苦」的感覺，因此身體狀況都還算健康。

很多老朋友在親愛音樂藝術實驗學校開學典禮中見到他，都以「你變瘦了！」當開場白，因為他昔日招牌的圓臉和肉肉的身材不見了，身形和臉蛋都變瘦變長，大家好奇探問「減了多少公斤？」，他笑回「5個月減了30公斤！」

王子建以「斷食」來減重，他現在斷食時間是兩個禮拜，斷食結束恢復一天正常飲食，他說，為了好記，農曆初一和十五就是正常飲食日，斷食期間則只喝水和果汁，還有不用咀嚼的流質食物。從今年到3月開始至今，心情上沒有一絲痛苦，而體重減下來後，感覺精神和頭腦都不錯。

王子建的另一半，即親愛藝術實驗學校校長陳珮文，4月份也跟著「斷食」，但她採取一週5天，週六和週日恢復正常飲食，目前減了10公斤。

兩人都感覺斷食其實沒有想像中的困難，且現在即使在斷食期間，看到別人享用美食也不為所動。王子建也說，斷食至今健康狀況也不錯。

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