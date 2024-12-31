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    龍鳳漁港改善垂釣平台 往外延伸

    龍鳳漁港釣魚平台飽受批評。 （苗縣議員陳光軒提供）

    龍鳳漁港釣魚平台飽受批評。 （苗縣議員陳光軒提供）

    2024/12/31 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲海洋委員會補助八百五十萬元，於竹南鎮龍鳳漁港北堤新建釣魚平台，但今年七月完工啟用後，釣客反映平台與垂釣海面之間有消波塊阻隔，不友善垂釣，經縣府農業處邀請釣友及相關單位會勘後，再度向中央爭取到八百萬元經費，將進行釣魚平台改善。

    北堤新設施 中央補助800萬優化

    龍鳳漁港魚產豐富，吸引不少釣客前往垂釣，但該處並非合法釣魚場域，不時出現釣客與漁民衝突。縣府與縣議員葉忠倫接獲釣客陳情，向海洋委員會提報計畫，獲八百五十萬元經費補助，於龍鳳漁港北堤設置合法的釣魚平台，化解釣客與漁民衝突。

    但該釣魚平台於今年七月完工啟用後，因平台與垂釣海面間有消波塊阻隔，經常發生釣線遭消波塊勾纏的狀況，不友善垂釣，使得釣客零零星星，反而成為民眾網美照的拍攝平台，原本用途不彰，縣議員陳光軒也就此問題於議會質詢，要求縣府改善。

    規劃跨過消波塊 避免勾纏釣線

    經農業處漁業科邀請釣友及相關單位會勘後，表示初步規劃將會將釣魚平台再往外延伸二．五公尺，跨懸於消波塊上方，以利釣客垂釣，目前已獲中央核定補助八百萬元，具體設計規劃中。

    陳光軒說，雖然其選區位在頭份、三灣與南庄鄉，但選區不少民眾會前往龍鳳漁港就近垂釣，希望這次縣府能夠妥善設計，以免再度浪費中央補助。

    葉忠倫則說，他有向當初陳情增設釣魚平台的釣客代表，了解其需求，目前認為往外延伸長度應該可大幅改善現今不利垂釣的環境，也期盼縣府能兼顧安全性，加以妥善設計。

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