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    首頁　>　苗栗縣

    表揚鑽石、白金婚楷模 苗縣見證幸福

    西湖鄉模範老人李鄭春妹和家人開心接受表揚。（苗縣府提供）

    西湖鄉模範老人李鄭春妹和家人開心接受表揚。（苗縣府提供）

    2024/09/30 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕婚姻為人生大事，能維持長久婚姻更顯不易。苗栗縣政府昨在重陽節前夕，舉辦「模範老人、敬老楷模、鑽石婚及白金婚楷模表揚活動」，並首次辦理白金婚楷模表揚，盼彰顯七十年婚姻的堅貞。

    十月十一日是農曆九月初九重陽節，苗栗縣政府於重陽節前夕舉辦「婚姻如鑽，長者如金」模範老人、敬老楷模、鑽石婚及白金婚楷模表揚活動。

    其中，竹南鎮白金婚楷模，皆已高齡九旬的林昭榮、林陳淑夫婦，堅守婚姻超過七十年，林昭榮更於竹南鎮公所退休，對於地方發展付出貢獻，苗縣府稱讚兩人以平凡而偉大的愛，創造了幸福的家庭。

    投身服務教育界四十餘載的林泉明，與妻子陳靜珠代表三灣鄉接受鑽石婚表揚，林泉明作育英才，春風化雨；陳靜珠則積極擔任志工，展現對社會的關懷，是社區敬重的長輩。

    高齡九十四歲的西湖鄉模範老人李鄭春妹，持家有成，兒子更曾當選台灣十大傑出青年，平時也熱中參加社區事務，是鄉親眼中和藹可親的長者。

    通霄鎮模範老人耿榮水，曾著作「誰是蔣經國接班人？」等書，更捐助兩百萬元助母校圳頭國小成立圖書館與獎學金。

    頭份市敬老楷模劉錦軒關心獨居長者，並接送孤苦長者就醫，捐贈物資，以實際行動溫暖長輩的心靈。

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