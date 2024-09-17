《苗栗》三義、南庄YouBike2.0啟用 苗縣推優惠行銷

苗栗雙慢城YouBike2.0啟用，搭配相關票券可「玩透透」。（記者蔡政珉攝）

2024/09/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣YouBike逐漸升級為二．○系統，為推動觀光也納入三義、南庄雙慢城，全縣YouBike二．○站點已有一○二站，昨天同步啟用，加上原有站點共有一百六十九站；苗栗縣府文化觀光局推出搭配相關票券及當地特約店家優惠、粉專抽獎、購入好玩卡送精美小禮等行銷方案，邀遊客「玩透透」雙慢城。

文觀局長林彥甫指出，YouBike二．○在三義鄉、南庄鄉新設站點，提供串聯多元運具遊慢城便利性，例如可搭配中台灣好玩卡苗栗遊程及台灣好行南庄線暢遊雙慢城。

全縣一○二站同步啟用

林彥甫說，三義鄉YouBike二．○系統配合好玩卡可到知名景點如舊山線鐵道自行車、西湖渡假村、卓也小屋、三義鴨箱寶等景點；若使用優惠的好玩卡電子票券，更可購買台灣好行南庄線優惠套票乘坐南庄線從竹南火車站抵達南庄遊客中心，可騎YouBike暢遊老街及南庄護魚步道、四十二份湧泉自然生態步道等景點，享受低碳旅行；即日起至十二月卅一日止，到三義、南庄超過五十家特約店家出示YouBike騎乘紀錄即享優惠，相關活動訊息可上文觀局官網查詢。

苗縣府工務處表示，YouBike二．○在南庄鄉、三義鄉、苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、苑裡鎮、通霄鎮及公館鄉共建置一○二站，即日起開通使用，加上原有站點六十七站，已設一百六十九站點；縣長鍾東錦昨在站點啟用儀式中宣布，將在三灣鄉、造橋鄉及銅鑼鄉設站點，持續朝二百站點目標邁進。

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