中央補助3億 苗縣規劃長照家園

苗栗縣府透過衛生福利部3億餘元獎助金補助及自籌1.7億元，規劃在銅鑼鄉中平村的縣有地興建公立長照家園。（記者彭健禮攝）

2024/09/13 05:30

地方自籌1.7億 於銅鑼興建120床 已完成委託設計監造評選

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣六十五歲以上老年人口，已達十二萬二千多人，占全縣人口比例十九．二五％，將邁入「超高齡社會」。但縣內目前僅有兩家公辦民營的住宿型安養護中心，共計二○八床。縣府透過衛生福利部三億餘元獎助金補助及自籌一．七億元，規劃在銅鑼鄉興建一二○床的公立長照家園，十一日完成委託設計監造評選，明年中進行工程發包，希望能夠趕在二○二七年落成啟用。

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將在明年中發包 拚2027年啟用

縣府衛生局表示，規劃興建的公立長照家園，選址於銅鑼鄉中平村縣有地，總經費共四億七千二百萬元。其中包括衛福部於去年底核定日間照顧六十人的五千萬元獎助金，及今年六月核定住宿式服務一二○床的二億五千二百萬元獎助金，再加上縣府自籌一億七千萬元。

衛生局表示，此案於六月廿八日依審查委員意見修正，函復修正計畫書後，移請縣府水利處辦理細部規劃及工程委設監造相關前置作業，其中二千二百萬餘元的委託設計監造標案於八月十五日上網公開招標，於九月十日開標、九月十一日完成評選，預計明年中進行工程發包，發包後兩年內落成啟用。局長楊文志表示，未來苗栗縣長照家園，也將採行「醫、養、教」模式，全面照顧長輩健康所需。

老年人口比例逾19% 將邁入超高齡社會

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上老年人口占總人口比率，若達二十％則稱為「超高齡社會」 。苗栗縣截至今年八月底，六十五歲以上老人已達十二萬二千六百八十二人，占全縣人口比例十九．二五％。

苗栗縣隨著邁入超高齡社會，長照服務需求增加，縣府已於全縣設置三十八處社區型日照中心、二百二十一個關懷據點，提供長輩有專業照服員陪伴、上課，及彼此交流的場域，但全縣目前僅有兩家公辦民營的住宿型老人安養護中心，分別為苗栗市「戊山園」提供一百床、苑裡鎮社區老人養護中心提供一○八床，其餘為廿九家私立住宿機構提供二千多床位。

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