《苗栗》引導式教學 苗農師蔡炳坤獲表揚

國立苗栗農工生物產業機電科主任蔡炳坤，獲今年教育部全國技藝優良績優人員表揚。（苗栗農工提供）

2024/09/12 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立苗栗農工生物產業機電科主任蔡炳坤，為農家子弟，從小就喜歡動手拆裝家中的農機具，雖然拆壞不少，但家人給予支持，他也走上技職求學之路，並成為技職教師。身為老師的他，也秉持一路以來家人、師長的鼓勵，將自身專業技能延續並引導學生熱情學習，讓學生潛能得以充分發揮，展現長才，獲今年教育部全國技藝優良績優人員表揚。

從小愛拆農具 樂帶學生動手做

蔡炳坤在苗栗農工任教十四年，長年培訓學生參加全國農業類、工業類技藝競賽、全國技能競賽，屢獲佳績為校爭光，也積極鼓勵學生考取丙、乙級技術士相關證照，提升就學及就業競爭力。他也負責推展國中技藝教育班及實用技能學程，曾榮獲國中技藝教育競賽、全國技藝（能）競賽佳績。

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蔡炳坤也因長期對技藝教育相關工作的投入如此不遺餘力，獲今年教育部全國技藝優良績優人員表揚肯定。他謙虛地說，要感謝一路以來家人、師長對於他的興趣的鼓勵與支持，他也會藉由自己實際人生歷程與分享，讓學子們體會「動手做、做中學」的樂趣與成就。

校長張世波表示，蔡炳坤主任為教育盡心盡力，期勉學校教師同樣秉持著心懷感恩、莫忘初衷的心，奉獻「專業與熱情」，讓學生潛能得以充分發揮，在未來職涯憑藉技能一展長才。

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