退休校長張秋臺 獲客家終身貢獻獎

退休校長張秋臺一生透過教育、藝術、音樂宏揚客家文化，獲今年度客家貢獻獎的「終身貢獻獎」。（記者彭健禮攝）

2023/11/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣退休校長張秋臺，一生透過教育、藝術、音樂宏揚客家文化，同時畫出客家鄉土本色，有「台灣米勒」之稱，獲今年度客家委員會客家貢獻獎的「終身貢獻獎」殊榮，縣長鍾東錦昨日前往恭賀並頒贈「功在客家」陶藝品，感謝其不遺餘力耕耘客家文化。

張秋臺今年八十六歲，從讀新竹師範時開始接觸美術，啟蒙老師是知名水彩畫家李澤藩，數十年如一日投入繪畫創作，累積超過五百幅作品，勾畫出台灣客家庄早期農耕的寫實景象， 有「台灣米勒」之稱。且他於任教期間，即透過教育、音樂積極推廣客家文化及語言，薪傳後代。

鍾東錦昨與縣議員孫素娥、公館鄉長何在鑫及縣府文化觀光局長林彥甫等人到張秋臺位於公館鄉福基村的秋翰藝臺畫廊恭賀。鍾東錦感謝張秋臺在客家公共事務、藝術、語言及文化等領域貢獻心力，豐富台灣多元文化，讓客家更「靚」，期盼透過這個獎，帶動更多人貢獻專長與心力於客家語言文化的復興。

張秋臺表示，不管從事教育、繪畫、農業等工作都是盡自己最大努力，如今交出這樣的成績單，要感謝大家，因為沒有大家的支持與接納，憑他一己之力是很難推廣客家文化，「生命意義就是有所作為」未來還是會繼續繪畫及客家傳承推廣工作。

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