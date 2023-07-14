西湖龍壽橋改建動土 2025年完工

斥資一．九億經費，西湖龍壽橋改建拓寬為雙車道。（記者蔡政珉攝）

2023/07/14 05:30

交通部核定總經費近1.9億 興建雙向各一車道

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉龍壽橋為地方交通要道，橋齡超過五十年，長期經西湖溪沖刷，安全性備受考驗，加上橋寬僅四公尺餘、會車困難，經苗栗縣政府爭取，獲交通部納入「生活圈道路交通系統建設計畫」核定總經費近一．九億元改建。工程昨天動土，預計二○二五年二月完工。

原橋梁老舊橋墩裸露 無法會車

苗縣府工務處指出，龍壽橋原有橋面淨寬僅四．六五公尺無法會車，橋梁老舊破損橋齡約五十年，無論是橋梁強度、耐震及防落橋長度等均不足，且因西湖溪沖刷，橋墩基礎岩盤裸露，影響用路人生命財產安全。

改建後橋面寬9公尺 設人行道

工務處表示，改建後的龍壽橋橋面淨寬九公尺多，全線採標準雙車道（雙向各一車道）設計，並於橋梁段在上游側設置人行道以利民眾通行，工程完工通車後可連接一一九縣道、苗三十三線及苗三十三支線道路。

工務處長古明弘指出，包括工程起點視線不佳且轉彎角度過大的危險路口，也會一併藉此改善拓寬，讓遊覽車能直接右轉一一九縣道，提供安全行車及最佳轉彎動線。

縣府推動西湖溪路堤共構工程計畫，分三期打造一條串聯台一線至台十三線銅鑼鄉路段的橫向聯絡道，其中第三期工程，由前期已經完工新闢聯絡道路，銜接至龍壽橋與龍壽橋周邊聯絡道，總長一千七百三十公尺，可見龍壽橋之交通樞紐重要性。

當地居民指出，西湖鄉每逢週末假期，來往的遊客及香客絡繹不絕，使得龍壽橋常常出現會車困難、車輛回堵狀況，影響交通順暢及安全，期待龍壽橋改善完成後，打通交通瓶頸，也有利帶動地方觀光發展。

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