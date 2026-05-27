陽明交大苗栗校區6月送教育部審議 規劃導入加速器研發與放射醫療資源

為加速辦理國立陽明交通大學苗栗校區的設立，陽明交大團隊到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，雙方就苗栗校區後續規劃交流討論。（圖由縣府提供）

國立陽明交通大學與苗栗縣政府簽署合作協議，將於後龍高鐵園區新港高中預定地設立「苗栗校區」。陽明交大將於今（27）日召開校務會議討論籌設計畫，並於6月函送教育部，苗栗校區將規劃導入加速器研發及放射醫療等資源，打造為「加速器產學育成中心」。

為加速辦理國立陽明交通大學苗栗校區的設立，陽明交大校長林奇宏、副校長陳永富、總務長黃世昌、陽明交大附中校長陳瑞榮等人與以加速器型硼中子捕獲治療為核心的禾榮科技公司團隊，於25日到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，雙方就苗栗校區後續規劃交流討論。

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林奇宏於會中表示，5月27日將召開校務會議討論苗栗校區籌設計畫，並於6月函送教育部。其中，苗栗校區產學共創基地將與禾榮科技公司合作，共同打造「加速器產學育成中心」，導入加速器研發及放射醫療等資源，提供學生更多元且具專業競爭力的學習環境。

禾榮科技副總經理王文振也說明，加速器型硼中子捕獲治療，為新世代精準癌症治療技術之一。未來將與陽交大合作，於苗栗打造「國際級加速器與放射醫療戰略人才育成中心」，建立新進核醫人才培訓基地，並導入半導體、智慧醫療與高科技產業資源，提供學生從設計、製造、運行到維護的完整實作學習環境，建構全鏈條人才培育體系。

鍾東錦於會中表示，苗栗最缺乏的就是醫療與教育資源，這也是縣府持續努力的重要方向。他強調，隨著苗栗醫療建設逐步到位，如今再結合陽交大與禾榮科技導入放射醫療人才培育與高端科研能量，將有助苗栗醫療量能與教育品質同步提升；並承諾將全力支持陽明交大苗栗校區發展。

有關實驗教育的部分，縣府教育處葉芯慧處長表示，縣府支持陽明交大規劃高中實驗教育，並以117學年度正式招生為目標，希望透過優質教育資源向下扎根，減緩人才外流，讓孩子留在苗栗就能享有頂尖學習環境。

苗栗校區產學共創基地將與禾榮科技公司合作，共同打造「加速器產學育成中心」，導入加速器研發及放射醫療等資源。（圖由縣府提供）

陽明交大校長林奇宏與苗栗縣長鍾東錦交流討論。（圖由縣府提供）

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