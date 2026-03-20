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    首頁 > 苗栗縣

    控生父長期棄養還家暴 苗栗兄弟檔聲請免扶養獲准

    2026/03/20 09:45 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗兄弟檔控生父長期棄養還家暴，法院裁定兩兄弟對父親的扶養義務應予全數免除。全案上訴中。圖為苗栗地院。（資料照）

    苗栗兄弟檔控生父長期棄養還家暴，法院裁定兩兄弟對父親的扶養義務應予全數免除。全案上訴中。圖為苗栗地院。（資料照）

    苗栗縣一對兄弟檔因不滿生父長期未盡扶養義務，甚至在兩人成長過程中施以體罰、索求金錢，向法院聲請免除扶養義務。苗栗地方法院法官審理後認為，蔡父在兩兄弟年幼時不僅長期失業、徹夜不歸，還對孩子惡言相向，情節重大且顯失公平，裁定兩兄弟對父親的扶養義務應予全數免除。全案上訴中。

    兩兄弟控訴，父親在母親懷孕期間就常深夜出入賭場，對家庭不聞不問，兄弟檔的哥哥回憶，小學時期父親長期失業，全家生計僅靠母親一人支撐，他甚至得在未成年時就承擔家務、照顧年幼的弟弟，若稍有不從就會遭到父親體罰，童年生活充滿恐懼。且父親不僅不給餐費，還會利用他向親戚討錢，生活費用全靠母親與外婆接濟。

    兩兄弟的母親出庭證實，前夫工作不穩定，甚至騙她說要去上班，實際上卻沒去，家中開銷全由她負擔。離婚後，她仍時刻關心孩子，學雜費也都是她在出，甚至親耳聽到孩子哭訴被父親用腳踹、辱罵三字經。

    苗栗地院法官認為，根據證人證詞認定，蔡父在兩兄弟成長最重要的階段，無正當理由未盡保護教養責任，且有不法侵害行為，若此時要求兩兄弟擔起扶養責任，實在太過沉重且不公平，因此依法准許兩兄弟的聲請。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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