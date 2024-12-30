假狩獵真竊盜，警方查獲盜伐集團。（警方提供）

2024/12/30 11:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕由周姓男子為首的6人盜伐集團，長期偽裝成前往大安溪事業區林班內山上狩獵的一般民眾，且部分成員為熟悉地形的地方人士，遇到林業主管機關人員巡視也常裝成獵人若無其事。保7總隊第5大隊接獲盜伐情資後與大湖警方林業保育署臺中分署組成專案小組偵辦，於11月26日及12月25日持搜索票逮捕周嫌與收贓的林姓男子等人，全案依違反森林法、竊盜及贓物罪嫌送辦。

保7總隊第5大隊今天表示，先在今年初接獲農業部林業及自然保育署台中分署通報，森林護管員於執行林野巡視工作時，發現所轄管大安溪事業區林班內有貴重木遭切鋸。

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後來保7總隊第5大隊與大湖警方等單位組成專案小組調閱比對車辨溯源，發現周男等人涉案。後來還查出以周男為首的盜伐集團有當地居民，遇到主管機關人員巡視時常裝成獵人，慣於偽裝。而林男則將盜伐而來的樹木提煉精油等加工品。

保7總隊第5大隊等單位持搜索票2度搜索盜伐集團，共查扣涉案車輛1輛、扁柏、台灣肖楠、牛樟，共重212公斤、背架1個、鏈鋸1台及製品等。

假狩獵真竊盜，警方查獲盜伐集團。（警方提供）

假狩獵真竊盜，警方查獲盜伐集團。（警方提供）

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