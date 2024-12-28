串聯中央路 苗栗頭份市中興路推人本環境整合

串聯中央路，頭份市中興路推人本環境整合。（苗縣府提供）

2024/12/28 18:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市為全縣人口最多的行政區域，苗栗縣政府之前向內政部國土計畫署爭取補助辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，改善頭份市中央路沿線道路與建置中央分隔島、人行道等。苗栗縣府近來再獲得中央補助約800萬元規劃，串聯中央路推動頭份市中興路人本交通環境整合，後續再爭取工程經費補助。

苗栗縣政府工務處表示，目前頭份市中央路一期工程已經完工，為串聯第一期頭份中央路的人本街道，並揉合頭份中央路的人本設計手法，形塑良好且無礙的步行場域，將於中興路建置綠色生態路網、綠色運輸系統、街道幸福設施等。

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苗栗縣工務處指出，綠色生態路網為藉由綠帶、植栽與韌性鋪面打造雙城生態城市；綠色運輸系統則建置自行車路網串連起雙子城主動線的YOUBIKE站點；街道幸福設施將進行桿線共桿、天橋美化、形塑地方街道特色。

另外，頭份中興路除整合桿線也將處理寬頻管溝不一狀況，並規劃設置行人庇護島、考量設置Z字型行人穿越道等，希望提升行人安全。

目前中興路規劃改善路段為中興路自八德一路街口至大同路口交會段，長度約2.35公里，以及比鄰中興路與中興路平行的中興街約805公尺等處。

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